Kaaberma: võidab see, kelle vaim on värskem ja usub endasse rohkem

"Vara veel, pool tööd alles tehtud ju," vastas naiskonna peatreener Kaido Kaaberma ajakirjanike õnnesoovide peale. "Eks õhtul selgub, mis toimub, aga läheme võitlema."

Poolfinaalis oli Eesti 42:34 parem Itaalia naiskonnast. "Ma ei ütleks, et võitsime suure ülekaaluga. See matš oli kuni lõpuni pingeline," nentis Kaaberma. "Kartsime, et kuskilt võib see kärisema hakata, aga nii palju ei kärisenud, lõpuks tuli võit koju."

Esimene matš ehk veerandfinaal Poolaga algas närvilisemalt, aga kuuendas minimatšis tõi Beljajeva Eesti vaid ühe torke kaugusele ja seejärel kindlustas ise viimases matšis võidu. "Olid fraasid, kus pihta ei saadud, aga tähtis on see, et alla ei antud. Eks see olümpia esimene kohtumine olegi nii," sõnas Kaaberma. "Aga tüdrukud oma vaimu ja klassiga said Poolast jagu. Poola oli päris kõva pähkel."

"Kõik tüdrukud on juba hommikust saadik küllaltki enesekindlad, ei ole vastase aukartust ega midagi," lisas ta. "Enesekindluse annab võistkonnavaim. Kui kellelgi läheb kehvemini, siis teine toetab ja toob plusspunktid koju ja vastupidi."

Poolfinaalis vähendas Itaalia eelviimases minimatšis vahe neljapunktiliseks, kui Federica Isola oli Beljajevast 11:6 parem, kuid ankrunaisena rajale tulnud Lehis tõi Eestile lõpuks kaheksapunktilise võidu. "Meil praegu ei olegi sellist ankrunaist välja kujunenud nagu oli mõned aastad tagasi Irina Embrich. On proovitud üht ja on proovitud teist. See üks aasta on olnud praktiliselt nullaasta ja kellelgi pole sellist kogemust, et viimast matši vehelda," arutles Kaaberma. "Viimastel võistlustel oleme proovinud kõiki kolme tüdrukut viimase matši peal ja nad on kõik selleks valmis."

Finaalis läheb Eesti vastamisi Lõuna-Koreaga, kes alistas 38:29 Hiina. "Praegu veel rahulolu peale ei saa mõelda, sest võistlus saab läbi viimase matšiga. Võtame ühe matši korraga ja eks me siis vaatame, mis tulemus tuleb," sõnas Kaaberma. "Nagu olen ka öelnud, siis need seitse naiskonda, kes siia olümpiale said – Hongkong on natuke nõrgem –, on kõik võrdsed. Eelmisel olümpial oli kolm võistkonda peajagu üle. Võidab see, kelle vaim on värskem ja usub rohkem endasse."

Kuigi poolfinaali ja finaali vahele jääb üle nelja tunni, ei plaani Eesti naiskond vahepeal vehklemishallist lahkuda. "Eks mõtleme, mis tegema hakkame. Oleme siin, olümpiakülla me kindlasti ei lähe. Puhkame, siis teeme väikese soojenduse ära ja läheme Koreale lahingut andma," lubas Kaaberma.

Kas kõige tähtsam on see, et vahepealse ootamisega läbi ei põleks? "Siin pole enam midagi põleda, nii palju kui võimalik, on juba läbi põletud," muigas Kaaberma. "Tüdrukutel on kogemusi palju, kõige tähtsam on, et hästi vehkleksime ja siis tuleb ka tulemus."

Kaaberma sõnul paneb ta finaalis ilmselt vehklema ka varuvõistlejana Tokyosse sõitnud Irina Embrichi, et 41-aastane sportlane ka medali saaks.