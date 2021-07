Kivioja treener: Kaidi kaotab ujumises tippudele palju

Rio de Janeiro olümpia 44. triatleet Kaidi Kivioja läks teisipäeval Tokyos starti suurte lootustega, et kui ujumine õnnestub, on ta ratta- ja jooksurajal võimeline üllatama.

Paraku tuli Kivioja veest viimasena, kaotades ka eelviimasele ligi minut. Rattasõidus said liidrid Kivioja ringiga kätte ja eestlanna oli sunnitud võistluse 46. kohalt pooleli jätma.

"See oli väga raske päev kõigi jaoks. Ma olen töötanud Kaidiga neli aastat ja ta on arenenud, aga ta jääb ujumises endiselt tippudele alla. Ma töötan ka teiste kõrgema taseme sportlastega. Kaidil on nendega võrreldav hea jalgrattasõit ja jooks, aga ujumises kaotab palju," kirjeldas Kivioja treener Paulo Sousa pärast võistlust.

Rattavõistlusel püüdis Kivioja küll eelviimasel kohal olnud Egiptuse triatleedi Basmla el-Salamoney kinni, aga 30. kilomeetri vaheajapunkti ta enam ei jõudnud, sest liidrid möödusid temast ringiga.

"Ettevalmistus läks hästi. Me valmistusime nagu teisedki väga kuumaks ilmaks, aga sellest polnud tänase vihmase ilmaga kasu. Me valmistusime ka varajaseks stardiks, et me kõigepealt ärkasime varakult Euroopas treenides ja Jaapnias ärkasime iga päev siin kell neli, seega olime me selleks valmis," ütles Sousa.

Kivioja tundis ennast pärast võistlust halvasti ja keeldus ajakirjanikega suhtlemast.

Olümpiavõitjaks tuli Bermuda esindaja Flora Duffy. Bermudale oli see läbi aegade esimeseks kuldmedaliks olümpiamängudel.