Muutunud võrkpallikoondis üllatab koosseisuga

Koondis on heas mõttes muutunud, tagasi on ka Kert Toobal ja Robert Täht, kes suve alguses koondise mängudes tervisehädade tõttu kaasa ei löönud. Taas tõttab rahvusmeeskonnale appi koondisekarjääri lõpetanud Rait Rikberg, sarnaselt suve esimese poolega jääb isiklikel põhjustel koondisest kõrvale Martti Juhkami.

Kert Toobal usub aga, et eduka Kuldliiga hooaja põhjal on treeneril kuu aja pärast valikuid üpris keeruline teha.

"Kuna mängijad on vahetunud mõned, siis sellist üksteise mõistmist ja vastutuse võtmist, ma arvan, et see on kõige tähtsam sõna, et juletakse võtta enda peale mingisugune otsus ja siis selle eest ka vastutatakse, ja see hakkab kindlasti juba trennist pihta, et ei ole vaja vaadata ja loota kellegi teise peale, vaid see asi ise ära teha," ütles Toobal.

Suve esimeses pooles puudunud Robert Täht tõdeb, et klubihooajale jälje jätnud kõhulihasevigastuse kõrval vajas tähelepanu ka vana põlveprobleem.

"Palli ma pole mänginud tõesti pikalt, väga tsükliliselt üldse alates sealt novembri teisest poolest tegelikult juba, et see kõik tähendab seda, et nälga on mul korda tuhat isegi, julgen rahuliku südamega seda öelda. Vorm kui selline kindlasti palliliselt ei saa olla meeletult hea hetkel, aga usun, et on piisavalt aega, et see vormikõver ka timmida ja kui nälg seda asja toetab, siis see on võimalik," ütles Täht.

Eesti alustab kodust alagrupiturniiri Saku Suurhallis 1. septembril, esimesena kohtub koondis Lätiga.