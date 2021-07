Fernando Torresest saab Madridi Atletico noortetiimi peatreener

Torres töötas eelmisel hooajal noorteklubi akadeemias abilisena ja asub nüüd 2021-22 hooajal noortevõistkonna peatreeneri kohale.

"Olen uhke ja õnnelik, et naasen koju. See on põnev väljakutse, mis mul ees on ja annan endast kõik, et oma klubi edasi teenida," kirjutas Torres sotsiaalmeedias.