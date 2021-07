Ken Torn – Timo Taniel suurendasid Itaalias ERC Junior üldarvestuses edu

Möödunud nädalavahetusel sõideti Itaalias, Roomas Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC) hooaja kolmas etapp. Rally di Roma Capitale võistluselele startis ligi 100 võistluspaari, kelle hulgas ka Ken Torn - Timo Taniel. ERC Junior arvestuses osalenud eestlased sõitsid M-Sport Poola meeskonna poolt ettevalmistatud Ford Fiesta Rally3 autol.

Pärast reede õhtul sõidetud avakatset ootas võistlejaid laupäeval ees kuus kiiruskatset. Neist esimesed kolm läbisid Torn – Taniel neljaveolisel Fiesta Rally3 autol ilma roolivõimuta.

Eestlaste auto probleem sai lahenduse 38-minutilise hoolduspausi ajal ja sealt edasi töötas auto laitmatult.

"Päeva esimene pool tuli sõita suuresti ilma roolivõimuta, kuid meeskond tegi lõunapausil head tööd ja pärastlõunal enam muresid ei olnud," sõnas Torn laupäeval.

Kui laupäeval läbiti Roomaa asfaldil veidi üle 60 katsekilomeetri, siis pühapäeval ootas ees poole pikem võistluspäev. Seitsme kiiruskatsega läbiti 123,19 katsekilomeetrit.

Kuna Torn – Tanieli edu ERC Junior arvestuses oli enne pühapäevaseid katseid lähimate jälitajate ees 45,8 sekundit, siis viimasel võistluspäeval enam suuri riske ei võetud.

Sellest hoolimata jätkasid eestlased heas tempos ning võitsid sarnaselt reedele ja laupäevale ka kõik pühapäevased kiiruskatsed. Torn – Tanielile oma võistlusklassis seega Itaalias 14 kiiruskatsest 14 katsevõitu.

Hooaja teise ERC Junior arvestuse võidu võtnud Torn täitis lisaks klassivõidule ka teise eesmärgi, kui jättis seljataha kõik Rally4 autodel osalenud võistluspaarid. Absoluutarvestuses kuulus eestlastele 32. koht. Lisaks klassivõidule ja katsevõitudele said Torn – Taniel kõval pinnasel sõita üle 190 katsekilomeetri, mis on arvestades, et hooaja jooksul on ees ootamas veel kolm asfaldirallit väga väärtuslikud.

Hooaja kokkuvõttes teised maksimumpunktid (40) teeninud Ken Torn – Timo Taniel juhivad peale kolme sõidetud rallit ERC Junior arvestuses lähima konkurendi ees 74 punktiga.

"Pühapäev oli meie jaoks täiesti murevaba ja saime sõita oma hooga ning koguda Fiesta Rally3 autoga asfaldikilomeetreid. Tulemusega saame rahul olla ja eesmärk Rally4 autod seljataha jätta sai ka täidetud. Tänan kõiki oma toetajaid ja pöidlahoidjaid ning muidugi suured tänud M-Sport Poola meeskonnale, kes tegid terve nädalavahetuse jooksul tublit tööd," võttis Ken Torn kolmanda võistluse kokku.

ERC hooaeg jätkub kuu aja pärast, kui 27. - 29. augustini sõidetakse Tšehhis järjekorras 50. Barum ralli.