Varane'i üleminek Manchester Unitedisse on vaid vormistamise küsimus

Käimasoleval suvel pidevalt Manchester Unitediga paari pandud prantslasest keskkaitsja Raphael Varane'i üleminekusaagas on jäänud veel vormistada vaid üksikud detailid.

Lausa kümme aastat Real Madridi esindusmeeskonda kuulunud Varane on senise koduklubi särgis auhinnakappi toonud sisuliselt kõik, mis klubijalgpallis võimalik - neljal korral on ta võitnud Meistrite liiga, kolmel korral Hispaania kõrgliiga ja ühel korral ka Hispaania liigakarika, vahendab Soccernet.ee.

Nüüd on ta aga astumas oma karjääris järgmist sammu ning liitumas Inglismaa suurklubi Manchester Unitediga. Tunnustatud jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano kirjutab Twitteris, et klubidel on vormistada jäänud veel vaid mõned üksikud pisidetailid.

Kuigi Romano sõnul osales Varane täna veel Real Madridi treeningul, on tema lepingutingimuste osas juba üksmeel saavutatud ning Unitedi-poolne ametlik teadaanne on tundide või äärmisel juhul päevade küsimus.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, jääb Real sellesuvises üleminekuaknas ilma oma mõlemast põhikeskkaitsjast. Lisaks Varane'ile lahkus klubist ka senine kapten Sergio Ramos, kelle uueks tööandjaks on Pariisi Saint-Germain.

