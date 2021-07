Martin Allikvee: tunne on hea ja bassein väga kiire

"Väga hästi tunnen ennast, igal hommikul tuleb seda testi teha, aga eks me oleme juba harjunud. Tunne on hea, bassein on väga kiire, vaatame, mis see toob," ütles Allikvee ERR-il antud intervjuus.

Allikvee loodab teha olümpiabasseisin elu parima võistluse. "Selle eesmärgiga ma siia tulin, mitte niisama sulistama. Bassein tundub tõesti väga hea ja ühtlaselt sügav," ütles Allikvee.

"Vaimselt ja füüsiliselt olen valmis paugutama," lisas Allikvee.

Olümpianormatiivi püüdmine võttis Allikveel oodatust kauem aega, kuid usub, et olümpial see tema tulemust ei mõjuta. "Tegelikult me valmistusime rohkem Euroopa meistri võistlusteks, et seal olümpia A-norm ära teha ja pärast seda keskenduda olümpiale. Kuna A-normi ma seal ära ei ujunud, siis pidime vormi pikendama, et kus seda normatiivi veel üle teha. Lõpus jäi see ettevalmistus juba lühikeseks siia. Terve hooaeg olen treeninud ja ennast vormis hoidnud. Ma arvan, et see ei mõjuta," ütles Allikvee.

"Kõik staarid on kohal, eriline on see, et Michael Phelpsi pole. Muidu tiitlivõistlus, nagu tiitlivõistlus. Ma arvan, et kõik sportlased on tööd teinud, nüüd isegi viis aastat ja seda selleks, et siin õigel ajal ja õiges kohas see välja näidata ning tulla uueks olümpiavõitjaks," ütles Allikvee.