Kaheksal olümpial võistelnud Tšusovitina lõpetab ülipika karjääri

46-aastane usbekist sportvõimleja Oksana Tšusovitina sõnas peale Tokyo olümpia toenghüppe finaalvõistlusest eemale jäämist, et tõmbab pikale karjäärile tänavuse olümpia järel joone alla.

Tšusovitina, kes tegi olümpiadebüüdi 1992. aasta Barcelona mängudel, lõpetas pühapäeval toenghüppe kvalifikatsiooni 14. positsioonil, mis jättis finaaliukse usbeki ees suletuks.

Pärast seda, kui 46-aastane sportvõimleja Tokyo areenilt konkurentidele aplodeerides lahkunud oli, ütles ta: "Ma valasin õnnepisaraid, sest nii paljud inimesed on mind väga pika perioodi vältel toetanud. Ma olen elus. Olen õnnelik. Olen siin vigastusteta ja suudan iseseisvalt seista!" oli Tšusovitina lahkudes emotsionaalne.

Ainsa olümpiavõidu teenis kogenud sportlane debüütaastal, kui võitis Nõukogude Liidu lipu all võistkondliku kuldmedali. Auhinnakapis on olümpiakulla kõrval ka 11 maailmameistrivõistluste medalit, millest neli on kõige ihaldatumat värvi.

Tšusovitina sündis Usbeki linnas Buhharas. 2002. aastal, kui tema pojal diagnoositi leukeemia, võttis ta vastu pakkumise kolida Saksamaale, kus poeg sai parimat ravi.

Saksamaal elades osales ta arvukatel rahvusvahelistel võistlustel ja kogu auhinnaraha läks poja raviarvete tasumiseks.

2020. aastal valiti Tšusovitina rahvahääletuse tulemusel Usbekistani kümnendi parimaks sportlaseks.