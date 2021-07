Grabe võitis teist aastat järjest maineka kodumaise piljarditurniiri

Turniiri võitmiseks pidi Grabe veerandfinaalis välja tulema väga raskest seisust –olles Poola esindaja Wojcieck Szewczyk`i vastu 8:9 kaotusseisus, tundus olukord kriitiline. Lõpuks aga õnnestus Grabel mäng enda kasuks pöörata ja võtta veerandfinaalis äärmiselt raske 10:9 võit. Poolfinaalis oli Grabe vastaseks Mark Mägi ,kes pidi tunnistama Grabe kindlat 10:3 paremust.

Teises poolfinaalis oli Daniel Maciol samuti kindlalt seisuga 10:3 üle eelmise aasta finalistist, Soome sportlasest Jani Siekkinenist.

Eesti esindajatest jõudsid lisaks Grabele ja Mägile väljalangemisvooru ehk saavutasid 9.-16. koha ka Karl Gnadeberg, Juss ja Joonas Saska, Rainer Laar, Kristjan Kuusik.

"On äärmiselt tore, et turniirivõit jäi teist aastat järjest Eestisse, kuid sellest veelgi tähtsam on asjaolu, et turniiri toimumine praegusel keerulisel ajal üleüldse võimalikuks sai. Selle eest suured ja siirad tänud kõikidele turniiri toetajatele ja koostööpartneritele! Turniiri toimumine viirusest räsitud ajal on just sportlastele äärmiselt vajalik, kuna võistlemata langeb paratamatult ka motivatsioon treenida. Mitmed mängijad on tulnud personaalselt ligi ja tänanud selle eest, et ka praeguses keerulises olukorras on keegi kellel jõudu ja tahtmist sellist suurvõistlust korraldada. See tagasiside annab jõudu ja ütleb, et teeme õiget asja," ütles turniiri peakorraldaja Kristjan Kuusik.

Kalevi Piljardikooli poolt korraldatud turniiri auhinnafond on 10 000 eurot, millest võitja saab omale 2800 eurot.

Turniiril osales kokku 75 piljardisportlast kaheksast riigist.