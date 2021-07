Talts: kui Žalgirise treener räägib, on sul suu rohkem lahti

Sel nädalal toimus Tartu Ülikooli spordihoones neli päeva kestnud noorte korvpallilaager, mille tegi eriliseks asjaolu, et see korraldati koostöös tuntud Kaunase Žalgirise korvpalliklubiga. Intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev" sõnas Talts, et eksklusiivne laager on Eesti poistele silmi avav. Sõna sai ka Žalgirise duubelmeeskonna mänedžer Gediminas Navickas, kes tõdes, et ka eestlastelt on õppida.

Laagrist võttis osa pea 70 noormeest ning see toimus U-14 ja U-17 vanuseklassidele. Töö toimus kõigis neljas TÜ spordihoone korvpallisaalis.

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peadirektori ja laagri peakorraldaja Janar Taltsi sõnul olid enamik osalejaid Eesti poisid, aga sekka tuli ka paar eakaaslast Leedust. "On paar 16-aastast kutti, kes käivadki niimoodi igal pool laagrites. Nad avastasid meie laagri ja tahtsid ka siia väga tulla," rääkis Talts leedukatest.

Žalgirise klubiga ei ole tartlased varem sellist koostööd teinud. "Tekkis mõte, et võiks mõned Žalgirise treenerid siia tuua ja näidata Eesti kuttidele individuaalsemat treenimist. Suvi on ju see aeg, kus ennast arendada," tõdes Talts.

Laagri planeerimisele andis Taltsi sõnul lükke ka koroonajärgne olukord, kui poisid on nii-öelda näljased. "Tõime siia Leedu poolt ka pisut värset õhku," ütles ta.

Enamik Eestisse sõitnud treenereid on seotud Leedu hiiu duubelmeeskonnaga. "Siin on kolmanda Žalgirise peatreener ja teise meeskonna abitreenerid ja individuaalsed treenerid, ka jõusaalitreener käis kohal. On ka Sabonise poeg [Tautvydas Sabonis – toim.], kes on nüüd esindusmeeskonnas abitreener," tõi Talts Leedu treenereid välja.

Žalgirise treenerid tahtsid nelja päevaga poistele ette näidata võimalikult palju. "Ega nad tuumafüüsikat ei tee, Žalgirises ei tehta kõike teistmoodi," ütles Talts. "Eesmärk oli kuttidele näidata, et te teete Eestis samu asju. Mõnda harjutust teed lihtsalt natuke teistmoodi või antakse uusi ideid, mille kallal natuke rohkem vaeva näha."

Taltsi arvates mõjub Eesti poistele ka Leedu tippklubi treenerite kaliiber. "Kui Žalgirise treener midagi räägib, on sul suure tõenäosusega suu natuke rohkem lahti kui kohalikult treenerilt sama juttu kuuldes," ütles Talts. "Treeningud on päris ägedad ja emotsionaalsed."

Endise korvpallurina tähtsustas Talts, et isegi kui poisid veel noorest east tingituna spordipsühholoogiast ja toitumise olulisusest aru ei saa, on oluline teemat neile tutvustada ja sellepärast kutsuti laagrisse ka toitumisnõustaja ja spordipsühholoog. "Isegi kui nad täna teemadest aru ei saa, kuulevad nad, millest jutt käib, sa tead, et selline asi on olemas. Kui ühel hetkel tunned, et katus hakkab ära sõitma, siis sa otsid abi," kirjeldas Talts spordipsühholoogi ja toitumisnõustaja vajalikkust.

Žalgirise meeskonna tugevuseks peab Talts ühtset süsteemi. "Tundub, et see süsteem toimib. Kindlasti läheme ka neile külla, et vaadata, kas see ka päriselt toimib. Me kõik oskame ilusaid esitlusi teha," ütles Talts.

Endise korvpalluri ja praeguse Žalgirise duubelmeeskonna mänedžeri Gediminas Navickase sõnul pole Tartu korvpallilaagriga sarnaste projektide tegemine klubile tavapärane. "Põhjus, miks me otsustasime Eestisse laagrit tegema tulla, peitub pikaajalistes heades suhetes eestlaste ja Eestiga. "Paljud meie sponsorid on Eestist ja paljud Eesti fännid käivad Žalgirise euroliiga mängudel meile kaasa elamas," ütles Navickas.

"Me ei tule kunagi pelgalt oma teadmisi jagama. Me vahetame teadmisi. Võtame siit laagrist ka oma klubi jaoks midagi head kaasa," lisas leedukas.