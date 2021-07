Soomer: plaani ei mahtunud ainult kukkumise tagajärg

Hannes Soomeri laupäevase soorituse kokkuvõtteks võib tsiteerida klassikuid, täpsemalt autoralli neljakordset maailmameistri Tommi Mäkineni: "Sõit oli paha, aga auto hea."

Laupäevase kvalifikatsiooni lõpuprotokollist leiab Kallio Racingu esindaja küll neljandalt kohalt (aeg 1.37,751), ent ettevõtmise teises pooles elas Soomer üle jõhkra kukkumise. Selle käigus vigastas ta hüppeliigese juurde kinnituvaid luid, mistõttu jääb pühapäevane võistlussõit seekord vahele.

"Kukkumises pole midagi ebaharilikku, kiirust otsides ikka juhtub," ütles mees tohtrite juurest tulles. "Aga seekord läks maandumisega pahasti, sest esiratas läks peale kiiret sektorit alt, järgnev lend oli kõrge ja maandumine valus."

Ent hoolimata tsentrifuugis käimisest jäi Soomer siiski positiivseks. "Me ei jätnud peale Misanot kivi kivi peale, otsisime kiirust taga ja tegime koos Marko Rohtlaanega ära suure töö. Lisaks tegi meeskond mootoriga imet ja seepärast tundsin siin algusest peale, et ratas on hea ja käes surumise koht," ütles ta.

Eestlase sõnu kinnitab kvalifikatsiooni kulg, kus Yamaha piloot sai kiiret ringi kokku panema hakata alles sessiooni teises pooles. "Alguses ei õnnestunud puhast ringi sõita, liiklust oli palju ja igal ringil kusagil keski draamakuninganna, kes ebaõnnestumise märgiks sõidujoonel gaasi maha lasi. Seetõttu tulin varem boksi ja vahetasin rehvid ära. Sain siis rajale, kui teised rehve vahetama tulid ja hakkasin suruma. Kõige parem ehk esimene ring läks seejuures veel raisku, sest käisin kurvis hetkeks murul, mistõttu seda ringi ei arvestatud."

Neljanda aja andis kolmas ring, mistõttu oli mees ka pärast tirelite viskamist kõike muud kui norus ninaga. "Tegin kvalifikatsiooni teisel poolel igal ringil mõne kerge vea, ent sain sellest hoolimata neljanda tulemuse, kaotades võitjale 0,53 sekundit. See näitab, et oleme liikunud õiges suunas, nagu seegi, kui mugavalt ma ennast ratta seljas tundsin. Tegime täna hommikul vaid kosmeetilisi muudatusi, sisuliselt läksime peale eilsete seadistustega ja tundsin, et kõik on püütavad."

Soomeri sõnul saab tulevik selgeks lähipäevil, kui Eestis vaatab tema jala üle kirurg, kelle juures mees talvel hüppeliigest praavitamas käis. "Hollandi arstide sõnul piisaks kuuest nädalast kipsist ehk musta stsenaariumi kohaselt oleksin Prantsusmaal sadulas tagasi. See tähendaks, et vahele tuleks jätta kaks etappi, ent lõikus võib paranemist kiirendada ja ideaalis võin juba augusti alguses Tšehhis taas rajal olla. Vaatame, mida arstid ütlevad, järgmisel nädalal peaks plaan paika saama," lisas eestlane.