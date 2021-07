Jefimova: ei jõudnud eelujumisest ära taastuda

"Ei olnud kõige parem. Aeg oli ka päris halb. Hommiku kohta ei saa öelda, et see oli väga halb," rõhutas Jefimova. "Aga lootsin, et ujun paremini."

Ta tunnistas, et poolfinaalid hommikusel ajal on tavapäratud. "See on mulle täiesti harjumatu mulle. Ja üldse kõigile. Igal võistlusel on finaalid ja poolfinaalid õhtul, aga siin tagurpidi kõik."

"Eile õhtul lõppes võistlus [eelujumine - toim.] päris hilja. Üritasin kohe magama minna ja ärkasin täna ka päris vara, kuna start oli varem kui tavaliselt. Aga oligi nii, et ei jõudnud ära taastuda."

Jefimoval seisab Tokyos ees veel 200 meetrit rinnuli. Eelujumised on kavas kolmapäeval. "Vaatame, mis seal tuleb. Lihtsalt lähen nautima nagu tavaliselt."