Raul Must: võiduvõimalused täna puudusid

"Ma küll andsin endast parima, aga mul ei tekkinud võimalust. Kuigi ma isegi juhtisin geimi algustes, siis sellist rütmi ei olnud, et ma võiksin teda ohustada. Ta oli lihtsalt liiga hea ja see mängustiil ei ole mulle kerge. Ta on väga tugev kaitsemängija ja suudab mind surve alla panna. Ma pigem olen ka kaitsemängija, aga olen paar taset madalamal ja nii on raske leida mingit rohtu tema mängu vastu," nentis Must, et võiduvõimalused tal täna puudusid. Sellest hoolimata mängiti esimeses geimis tasavägiselt seisuni 8:8 ja teises Must isegi juhtis 7:5.

"Ta oli liiga tugev ja liiga hea löögiga. Selleks, et ma pallivahetust ei kaotaks, pidin ma kogu aeg olema väga täpne oma löökidega ja sealt tuli rohkem vigu sisse kui tavaliselt ning mäng hakkas lagunema. Ma muutusin ebakindlaks ja hakkasin tegema lahendusi, mida ma igapäevaselt ei tee ja pole ka harjutanud, aga nii on, kui mängid tugeva vastase vastu."

Chen ja Must olid ka varem korra kohtunud ja siis jäi samuti kindlalt peale hiinlane. Musta teiseks vastaseks alagrupis on hispaanlane Pablo Abian, kellele Must on kuuest seni peetud omavahelisest mängust kaotanud viis, kuid eestlane on enne kohtumist optimistlik.

"Hispaanlase vastu on mul oluliselt lihtsam pallivahetusi üles ehitada, olla kaitses ja pidada tema ründele vastu. Tema löögikvaliteet ei ole kaugeltki selle tasemel kui oli hiinlasel. Pallivahetused võivad pikemad olla ja ma arvan, et seis on tasavägine," ütles Must vahetult pärast avaringi kohtumist ERR-ile.