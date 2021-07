Itaalias mängiv Andreas Vaher: olen päris palju juurde pannud just kaitsetöös

"Taktika on Itaalias ikka väga olulisel kohal. Just see, kuidas õpitakse mängima kaitses nii meeskondlikult kui ka individuaalselt. Kõiki neid nüansse ja pisidetaile, millele seal osatakse tähelepanu pöörata ja õpetada, on väga keeruline kirjeldada, aga kõik see on olnud tohutult kasulik. Palliga mäng on mul juba okei tasemel, kuid tunnen, et just kaitsetöös olen selle lühikese ajaga päris palju juurde pannud," vahendab Soccernet.ee

Lõppenud hooaja kohta sõna 17-aastane Vaher: "Neil jäi hooaeg koroona tõttu pooleli ning pärast seda, kui piirangud leevenesid, alustati uue süsteemiga, kus tehti algul alagrupid ja seejärel mängiti play-off'is meistritiitli peale. U-17 meistrivõistlused on Itaalias piirkondlikult. Alagrupid olidki tehtud nii, et väga kaugele ei peaks sõitma. Veerandfinaalis tuli Atalanta meile koju, poolfinaaliks pidime Rooma sõitma. Kaotasime AS Romale seal lisaajal. Poolfinaali jõudmine oli väga hea tulemus, aga niimoodi kaotada oli ka ikka väga valus. See mäng Romaga oli väga tasavägine, normaalaeg jäi 2:2, terve lisaaeg oli kõva andmine, lisaajale anti minut juurde ja selle minuti sees löödi meile värav. Siiamaani toob sellele õhtule mõtlemine pettumuse kaasa."

Paar nädalat puhanud ja kergemalt oma endise koduklubi Nõmme Unitediga treeninud Vaher ütles edasiste plaanide kohta: "Tagasi sõidan selle nädala pühapäeval ja mind on kutsutud pre-season'it kaasa tegema Primavera ehk SPAL-i U-19 võistkonnaga. Edasi sõltub kõik minust endast, kuidas ma seal mängin ja hakkama saan."

