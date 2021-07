Kaidi Kivioja: kui ujumine õnnestub, olen võimeline üllatama

"Ettevalmistus on läinud väga hästi. Olen terve talve treeninud Portugalis, kus mul on olnud väga head tingimused. Olen teinud spetsiaalseid trenne kuumas kohanemiseks. Seda ma ei karda - olen valmis," lausus Kivioja ERR-ile.

"Eesmärgid... ma ei taha teada seada numbrilisi eesmärke, triatlonis on raske ka öelda, et eesmärk on jõuda poolfinaali või teha isiklik rekord, sest see ei ole võimalik. Nii palju sõltub ka teistest võistlejatest, kuidas stsenaarium kulgeb."

"Tahan teha võimalikult hea soorituse ujumises, et anda endale võimalus olla võistluses sees ja näidata oma head ratta- ja jooksuvormi," ütles Kivioja. "Kui mu ujumise sooritus õnnestub, siis ma arvan, et olen võimeline üllatama küll."

Ujumise Tokyos teeb eriliseks soe vesi. "Kaks aastat tagasi testvõistlusel oli veetemperatuur 32 kraadi. Praegu on natuke vähem - vist 28. Ikkagi väga kuum. Sellel testvõistlusel läks ujumine üsna hästi. Kui ma ujuks samamoodi nagu seal, siis ma oleks väga rahul. Loodame, et läheb nii."

Kivioja pole debütant ja suudab enda sõnul ülenärveerimist vältida. "Muidugi on see erutus, et võistlus on palju erilisem kui iga teine võistlus. Samas tuleb endale sisendada, et see on kui iga teine võistlus. Protsess tuleb teha samamoodi. Ma ei tunne, et oleksin rohkem närvis kui enne mingit muud võistlust. Ma arvan, et see mu sooritust kuidagi ei sega."