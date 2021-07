Karl Mööl mängib hooaja lõpuni FC Kuressaares

Sel hooajal on Mööl teinud kaasa Paide eest 17 liigamängus ja löönud ka kaks väravat, kuid nüüd teatasid klubid ootamatult, et 29-aastane mängumees veedab hooaja teise poole Kuressaares.

"Olukorras, kus peatreeneril ja mängijal oli erinev nägemus koostöö osas, leidsime koos mängijaga, et parim lahendus nii klubile kui mängijale on minna hooaja lõpuni laenule. Soovime Karlile FC Kuressaares kõike paremat!" ütles sotsiaalmeedia vahendusel Paide spordidirektor Gert Kams.

Kuressaare peatreener Roman Kožuhhovski sõnul hakkab Mööl FC Kuressaares olema võtmerollis. "Olen Karli mängu pikalt jälginud ja hindan teda mängijana kõrgelt. Paides oli ta väljakul kindlasti võtmerollis ja pani nende mängule aluse. Usun, et sama hakkab ta tegema ka meie meeskonnas," ütles Kožuhhovski Kuressaare kodulehele.

Eriti hindab endine Nõmme Kalju peatreener Kožuhhovski Mööli universaalsust. "Karlil on distsipliin, kirg, meisterlikkus ja kogemused. Meil on temasugust mängijat kindlasti vaja. Karl võib keskväljal erinevatel positsioonidel mängida. Ta on mängija, kes suudab mängu ehitada ja luua, aga kui vaja, siis oskab Karl ka kaitses mängida."

Mööl ise arvab, et Kuressaarega võiksid sihtida nad liigas kuuendat kohta. "Oleneb millisel positsioonil peatreener mind kasutama hakkab, aga kindlasti sooviks tugevdada meeskonna ründemängu. Aga arvestades sellega, et Kure mängib ka hästi kaitses, siis peab ka seal kindlasti tööd tegema. Loodan, et suudan meeskonna keskmist taset veelgi tõsta. Eesmärk võiks olla vähemalt kuues koht ja see oleks selline hea siht."

Esimest korda mängis Mööl Kuressaare eest 2013. aastal, kui hooaja teises pooles laenas FC Flora ta Kuressaarele, kus ta pidas 18 mängu ja skooris neljal korral.