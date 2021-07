Djokovic ja Medvedev tahavad kuumuse tõttu tennisele hilisemat algusaega

Laupäeval alustati Tokyo OM-il tenniseturniiridega ning kindlad võidud võtsid ka Djokovic ja Medvedev, tehes seda vaatamata ligi niiskele 33-kraadisele kuumusele Jaapani pealinnas.

Maailma teine reket Daniil Medvedev ütles, et mängudega võiks alustada Tokyos hoopis pärastlõunal ja mitte kell 11, nagu laupäeval.

Novak Djokovic ütles, et nõustub venelasega. "Ma küsisin ka selle järgi. Minu tiimi kapten Viktor Troicki rääkis kohtunikega sellest mitu korda," ütles maailma esireket.

"Ausalt öeldes, ma ei mõista miks nad ei võiks mänge näiteks kell kolm alustada. Kuulsin, et tennisele on mingi limiit, et mängud peavad keskööks lõppema. Aga kui see nii on, siis ma just lõpetasin viimase mängu ja kell pole veel isegi viis," selgitas Djokovic ja lisas, et väljakutel on valgustus olemas.

Laupäeval rakendati Tokyos rahvusvahelise tenniseliidu (ITF) sõnul "äärmusliku ilmastiku regulatsioone", mis lubavad mängijatel teise ja kolmanda seti vahel 10-minutilise pausi teha. "Mängijate tervis on esmane ja kella 11 stardile on palju mõeldud. Otsus säilitada start kella 11 peal oli andmetest lähtuv ning vastab kohalike võimude piirangutega koroonaviiruse ning ilmastiku vastu," teatas liit pressiteates.