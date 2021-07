Manchester United sõlmis peatreeneriga lepingupikenduse

Norrast pärist Solskjaer võttis klubi üle 2018. aasta detsembris, kui toonane peatreener Jose Mourinho lahkus. Norralase juhtimisel on United tulnud Premier League'is kuuendaks, kolmandaks ning lõppenud hooajal pälvis Manchesteri klubi 74 punktiga liigas teise koha.

"Kõik teavad, kuidas ma end selles klubis tunnen ja olen väga õnnelik, et sain uue lepingu sõlmida," ütles Solskjaer klubi kodulehe vahendusel. "Manchester Unitedis on põnev aeg, me oleme ehitanud meeskonna, kus on hea tasakaal noorte ja kogenud mängijate vahel, kes on kõik edu järele näljased."

Unitedi tegevjuht Ed Woodward ütles, et Solskjaeri hea töö meeskonna vundamendi ehitusega annab klubile head väljavaated tuleviku jaoks. "Tulemused on olnud nähtavad üle eelmise kahe hooaja ja me ootame kõik ärevalt, et näha, kuidas meie põnev tiim järgnevatel aastatel areneb," ütles Woodward.

Our past. Our present. .



✍ We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021

45-aastane Solskjaer esindas Manchester Unitedit aastatel 1996–2007, lüües 366 mänguga 126 väravat. Norralane kirjutas end 20-kordse Inglismaa meisterklubi ajaloo annaalidesse 1999. aastal, kui lõi Meistrite liiga finaalis üleminutitel Müncheni Bayerni vastu 2:1 võiduvärava. Solskjaer tuli ManU-ga kuuel korral Inglismaa meistriks ja võitis kaks Inglismaa karikat.