Soomer eelootavast MM-etapist: ratas on hea ja paanikat pole

Kõnealuses klassis võib oodata hullumeelset kihutamist, sest juba reedeste vabatreeningute käigus said kaks meest jagu kehtivast rajarekordist. Sõidujoont ja seadistusi otsinud Soomer oli esimesel treeningul kuues ja teisel üheksas ja laupäevasele kvalifikatsioonile minnakse vastu rahuliku meelega.

"Tsikkel on hea ja paanikat pole," ütles Soomer. "Alustasime samamoodi kui Misanoski, ehk läksin kõige pehmema rehviga peale ja sõitsin nagu võistlusel, 12 ringi jutti. Teisel sessioonil otsisime seadeid. Osalt liikusime õiges suunas, osalt mitte, aga viimane ring kulunud rehvidel oli tunde poolest kõige parem."

Masinaga on kõik hästi ja Soomerile hakkavad Asseni eripärad tasahilju meelde tulema. "Sellel rajal pole mõtet rapsida, rajult kiirendada või väga hilja pidurdada. Siin tuleb sõita voolava joonega, pigem kiirendada varem ja pidurdada samamoodi, ennast ja tsiklit lõhkumata," arutles Kallio Racingu esindaja.

"Laupäevale läheme vastu hea tundega," ütles mootorrattur. "Säästsime rehve ja kvalifikatsiooni jaoks on mul kaks uut tagarehvi. Ratta seaded on paigas ja mehe juures jupp maad arenguruumi. Konkurents on väga kõva ja Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) hullumeelselt kiire, aga kõik teised on püütavad."