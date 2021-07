OM-i noorim osaleja piirdus avaringiga

"Oli väga keeruline vaimselt valmistuda [OM-iks], aga arvan, et suutsin kuidagi seda teha ja see ongi see, mis ma selle matši jooksul kõige paremini tegin," ütles Zaza pärast kohtumist Austriat esindava hiinlanna Liu Jiaga, kellega noormängija pärast nende mängu ka pilti tegi.

12-aastane lisas, et võtab avaringis kaotamist kui õppetundi ning on motiveeritud tulevikus turniiril läbi lööma, sest tahab olümpiamängudel veelgi osaleda.

2009. aastal sündinud Zaza on noorim osaleja olümpiamängudel alates 1992. aastast, kui Hispaaniat esindas 11-aastane sõudja Carlos Front. Ühtlasi on Süüria noorsportlane olümpiamängude lauatennise ajaloo noorim mängija ja on teine süürlane, kes eales riiki olümpiamängudel esindanud.

Liu Jia ütles pärast mängu, et tema 10-aastane tütar keelas tal Zazale kaotada. "Ma ütlesin, et ära anna mulle veel survet!" ütles Jia. "On sport ja on elu. Siin on inimesi, kes on pidanud raskusi ületama. Nad on imelised, see ei ole olnud nende jaoks lihtne. [Zaza] on alles tüdruk, et ta on 12-aastaselt olümpiamängudel, ma südamest imetlen teda," lisas 39-aastane lauatennisist.