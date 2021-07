Alžeeria judoka loobus olümpiast, et mitte maadelda Iisraeli sportlasega

Alžeeria judoka Fethi Nourine loobus Tokyo olümpiamängudel osalemist, et vältida võimalikku kohtumist Iisraeli sportlasega Tohar Butbuliga.

Kuni 73 kg kaaluvate meeste seas heitlev Nourine loositi esimeses ringis vastamisi Sudaani judoka Mohamed Abdalarasooliga, aga võidu korral oodanuks teda Iisraeli esindaja. Intervjuus Alžeeria televisioonile sõnas Nourine, et ei tee oma "käsi mustaks" ja tema otsus on lõplik.

"Me töötasime palju, et olümpiale jõuda ning see uudis tuli šokina, välguna," kommenteeris alžeerlase treener Amar Benikhlef. "Meil ei olnud loosiga õnne. Tuli Iisraeli vastane ja seetõttu tuli loobuda. Tegime õige otsuse."

Nourine treener Benikhlef on ka ise suurvõistlusel sarnaselt käitunud, loobudes võistlemast 2019. aasta MM-il. Alžeerial ja Iisraelil puuduvad diplomaatilised suhted juba 30 aastat.

Rahvusvaheline judoliit (IJF) on asunud olukorda uurima ning määranud nii sportlasele kui ka treenerile esialgse võistluskeelu.

2019. aasta MM-il loobus Iraani sportlane Saeid Mollaei samuti Iisraeli judokaga kohtumast ja seetõttu määras rahvusvaheline alaliit riigile nelja aasta pikkuse rahvusvahelistel võistlustel osalemise keelu.