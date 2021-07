Noortesüsteemi SK Nord mängija liitub BC Kalev/Cramoga

Augustis 19-aastaseks saav 187 cm pikkune tagamängija alustas korvpallitreeningutega Tiit Soku Korvpallikoolis ja jätkas sportlasteed Spordiklubis Nord. 2019. aastal allkirjastasid Kalev/Cramo ja Spordiklubi Nord koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on kõrgetasemelise püramiidi loomine.

Georg Kask oligi eelmisel hooajal üks esimesi noori korvpallureid, kes Nordi noortemeeskondadest esindusklubisse edutati ning kellele esimesed mänguminutid sellel tasemel osaks said. Kuigi VTB Ühisliigas jäi noormehel debüüt tegemata, siis hooaja lõpufaasis Paf Eesti-Läti korvpalliliigas sai Kask väljakule neljas matšis. Kirja läks keskmise näitajana 2,7 minutit, mille jooksul kahjuks punktiarve jäi avamata.

Küll tegi mängumees tublisti skoori ja panustas ka teistes valdkondades aste madalamal ehk Saku I liigas SK Nord Aid/Cramo särgis mängides, kui 12 kohtumisega kogus keskmiselt 27,1 minutit, 11,3 punkti, 4,3 lauapalli, 1,4 resultatiivset söötu ja 1,4 vaheltlõiget.

"Meil on väga hea meel, et, meie noortesüsteemist SK Nord üles kasvanud mängija liitub BC Kalev/Cramo esindusmeeskonnaga. Georg näitas eelmisel hooajal lühikese aja jooksul häid omadusi nii treeningutel kui ka võistkonda sulandumisel ning on näha, et ta tahab õppida parimatelt ja töötada paremaks saamise nimel," kommenteeris klubi mänedžer Ramo Kask.