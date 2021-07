Naiste meistriliiga pakub nädalavahetusel põnevaid vastasseise

Laupäeval, 24. juulil teevad vooruga algust Tallinna FC Flora ja Tartu JK Tammeka. Naiskonnad kohtusid omavahel ka maikuu keskel, kui Floral õnnestus võõrsil kirja saada 3:0 võit. Flora läheb kohtumisele vastu 31 punkti ja tabeliliidrina, 7 punkti kogunud Tammekale kuulub tabelis seitsmes koht. Lilleküla harjutusväljakul kõlab avavile kell 14.00.

Flora abitreener Magnus Rosen: "Kogemustest ei ole muud rõõmu kui rõõm nende edasiandmisest ja jagamisest teistega. Tahamegi laupäeval omavahel ohtralt kogemusi ja rõõmu jagada ning loodetavasti kulmineerub see kõik kokku millekski väga ilusaks."

Flora väravavaht Getriin Strigin: "Iga mäng on meie jaoks oluline, võimalus eelmise mängu ja nädala trennide õpetused praktikasse panna. Sammume päris kiires tempos juba meie CL-i mängude poole, ka selleks valmistumisel on igal koduliiga mängul suur roll."

Tammeka abitreener Kristel Vidaja: "Teine ring ja seekord murul. Flora on viimastes mängudes selgelt oma jõudu näidanud. Peame kohe algusest olema mängus sees ja võitlema lõpuni igas olukorras."

Tammeka väravavaht Maria Sootak: "Erinevalt vastastest pole meil mitte midagi kaotada, ainult võita ja õppida. Senine hooaeg on näidanud, et suudame kõikide vastastega nii hästi kui ka kehvemini mängida. Kogu võistkond töötab selle nimel, et laupäeval realiseeruks esimene variant."

Ka päeva teine kohtumine mängitakse Tallinnas, kui Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul lähevad vastamisi Tallinna JK Kalev ja Lasnamäe FC Ajax. Viimases omavahelises kohtumises teenis Kalev Evelyn Šilina ja Žanna Smirnova teise poolaja tabamustest 3:0 võidu. Kalev on senistest voorudest kirja saanud 24 punkti ning asub tabelis kolmandal kohal, Ajaxi punktiarve on avamata ning asutakse viimasel tabelireal. Kohtumine algab kell 16.00.

Kalevi abitreener Mattias Traublum: "Viimases omavahelises mängus suutsime Ajaxi vastu mängu täielikult kontrollida. Tahame seda teha ka seekord ning vajalikud 3 puntki koju jätta."

Kalevi kaitsja Birjo Rasmussen: "Oleme hooaja vältel liiga palju iseendale raskeid olukordi tekitanud. Mängud on näidanud, et eksimused karistatakse kohe ära. Peame olema Ajaxi vastu valvsad, keskenduma oma mängule ning võtma maksimumi."

Ajaxi peatreener Oleg Timofejev: "Pool hooaega on juba möödas. On mängitud 11 mängu, kuid meil punkte pole. Ausalt öeldes ei kujutanud ette, et minu võistkond näitab selliseid tulemusi. Meil on jäänud üle ainult väärikalt mängida hooaja lõpuni ning teoreetiliselt on veel võimalus võidelda vähemalt 7. koha eest."

24. juuli mängupäeva lõpetab esineliku naiskondade vastasseis, kui kohtuvad Pärnu JK Vaprus ja Saku Sporting. Viimane omavaheline mäng peeti aprillis Saku kunstmuruväljakul, kus Sporting alistas Vapruse seisuga 4:1. Kohtumise eel asub Vaprus 19 punktiga neljandal, Sporting 27 punktiga teisel kohal. Pärnu Rannastaadionil kõlab avavile kell 18.00.

Vapruse abitreener Ruslan Mironov: "Laupäeval mäng kodus, kus võime pingevabalt nautida mängu ja pakkuda rõõmu kodupublikule."

Vapruse poolkaitsja Liisa Kalista Sapas: "On tulemas raske mäng. Meie eeliseks on see, et mäng toimub koduväljakul. Anname kodupublikule vägeva lahingu ja jätame võidu koju."

Sportingu ründaja Katriin Saulus: "Eesootaval mängul midagi kergelt kätte ei tule. Anname ühe kõva lahingu ja naudime jalgpalli ilusal Rannastaadionil."

12. vooru otseülekande mäng peetakse pühapäeval, 25. juulil, kui JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskond võõrustab Põlva FC Lootost. Viimases 10 omavahelises kohtumises on mõlemad naiskonnad kirja saanud 4 võitu ning kahel korral on mängitud ka viiki. Tänavu mängiti omavahel ka aprillis, kui ühendnaiskond sai võõrsil kirja 2:0 võidu. Liigatabelis asuvad naiskonnad teineteise järel: Lootos asub 10 punktiga kuuendal kohal, viiendal real asuv ühendnaiskond edestab neid kahe punktiga. Kohtumine Viljandi linnastaadionil algab kell 18.00, otsepilti vahendab Soccernet.ee.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Ühendnaiskond lööb palju väravaid. Tuleb kaitses tähelepanelik olla. Kui punktivahe jääb samaks, siis võib rahule jääda."

Lootose poolkaitsja Helene Lumi: "Varasemaid tulemusi arvesse võttes on ees ootamas põnev mäng. Meie eesmärk on saada enda mäng käima ning loodetavasti ka suurendada punktiarvet."