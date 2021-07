Tom Kaldre jätkab ka uuel hooajal Rapla ridades

"Mul on suur heameel jätkata oma teist hooaega Raplas. Süües kasvab isu ning kindlasti on nii meeskondlikus kui ka isiklikus plaanis soov aina kõrgemale pürgida ja ma leian, et Rapla on selleks väga hea koht," kommenteeris Kaldre Raplas jätkamist.

Möödunud hooajal olid Kaldre keskmised näitajad korvpalli meistriliigas 6,6 punkti, 3,9 resultatiivset söötu ja 2,6 lauapalli. Eesti-Läti liigas tõi ta keskmiselt viis punkti, kaks söötu ja kaks lauapalli mängu kohta.