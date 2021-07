Hollas ja Soomets pääsesid MK-etapil põhiturniirile

Reedel alanud põhiturniiril kuuluvad eestlannad C-alagruppi, kus lisaks mängib Uus-Meremaa paar Alice Zeimann – Shaunna Marie Polley, Bulgaaria paar Slavina Koleva – Asya Dinova ning Küprose duo Erika Nyström – Daria Gusarova, kirjutab volley.ee.

Alagrupist pääseb edasi kaks esimest, esikoha saaja teenib koha otse veerandfinaalis, teiseks jääv paar edeneb teise ringi.

Avamängus kohtusid Hollas – Soomets Nyströmi – Gusarovaga ning said 2:1 (15:21, 21:16, 15:10) võidu. Ühtlasi tähendab see, et jõuti alagrupist edasi.

Alagrupi teine mäng peetakse kell 16.00 ja seal mängib Eesti paar alagrupi esikohale ja pääsu eest veerandfinaali uus-meremaalannade Zeimanni – Polleyga, kes alistasid avamängus samuti 2:1 Dinova – Koleva.