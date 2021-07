Balti riikide kiireimad motoringrajasõitjad kogunevad Audrusse

Klassis Superbike lähevad eestlastest esikohta püüdma Andry Blank, vennad Mait ja Madis Vestel, Arti Prees ja loodetavasti jõuab Hispaaniast starti ka tänavusel hooajal taas rajale tulnud Hanno Velt. Eesti meistrivõistluste arvestust juhib pärast Lätis ja Leedus toimunud avaetappe kogenud Leedu sõitja Šarunas Pladas (50 p), kellele 31 punktiga järgneb Velt. Kindlasti on oma sõna sekka öelda ka soomlasel Ville Valtonenil, kes Audruringil alati kiiret aega näitab.

Ka Superstock 600 klassis on Jaanus Saarmaa ja Mairon Meius, kes hetkel on punktitabelis vastavalt viiendal ja kuuendal kohal, kindlasti kõrges mängus. Arvestust juhib lätlane Gints Apinis, kes on samuti Pärnus stardis.

Supersport 300 klassis tulevad starti noored tulevikulootused ja oodata on väga tasavägist lahingut. Riia etapi võitis Hugo-Brent Freimann, kuid kindlasti pakuvad talle Audruringil konkurentsi nii tütarlapsed Selyn Kazakova ja Maria Saluste kui teised noored võidusõitjad.

Eesti meistrivõistluste arvestuses osalevad veel külgvankrid, kus tiitli püüdmise soov on Eero Pärmil-Lauri Lipstokil, kuid stardis on ka mitu uut ekipaaži.

Eesti karikavõistluste kõige rohkearvulisem klass on B1200, kus hetkel esikohal leedulane Vitalijus Parakininkas (36 p), kuid nii neljanda punktiskooriga Rannus Ervin kui kõik ülejäänud eestlased soovivad koduraja eelist kindlasti maksma panna.

Kahe päeva jooksul võistlevad veel klassid C600 ja C1200, Biker 24 Rahvaliiga ning Retro.

Laupäeval algavad treeningsõidud kell 17.20, võistlussõidud kell 19. Pühapäeval on treeningute algus kell 10, võistlussõidud algavad kell 15.