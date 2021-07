Lange MM- ja EM-etapid peetakse septembri lõpus

Seoses koroonaviiruse olukorraga Euroopas on mitmed MM-etapid ära jäänud ja Langel pidi sõidetama lõppude lõpuks selle hooaja esimene MM-etapp. Kuna 25.-26. septembril jääb ära ka teine Saksamaa etapp, siis otsustasid MM-promootor ja Lange etapi korraldajad, et Eesti etapp tõstetakse just ära jäetava Saksa etapi asemele septembri lõppu. Ühtekokku on hetkel MM-kalendrisse jäänud 4 etappi, kaks neist peetakse Tšehhis ning üks Hollandis ja Eestis.

Quadide EM-kalendris on samuti neli etappi, millest kolm sõidetakse koos Tšehhis ja Langel peetavate külgkorvide MM-etappidega ja üks eraldi võistlusena Horvaatias Mladina rajal.

FIM ja FIM Europe muutsid täna tänavuseks hooajaks seoses kahanenud kalendriga reegleid ja 2021 hooajal sõidetakse igal kolm võistlussõitu (25 minutit + 2 ringi) traditsioonilise kahe asemel. Esimene sõit peetakse laupäeval, mis asendab kvalifikatsioonisõidu ja selle stardipositsioonid määratakse laupäeva hommikuste ajatreeningute põhjal. Pühapäev on sarnane eelmistele aastatele, kus hommikul sõidetakse soojendussõit ja seejärel kaks võistlussõitu. Etapi paremusjärjestus selgitatakse kolme sõidu koondpunktide tulemusena ja võrdsete punktide korral on otsustav viimane sõit. Maailma- ja Eurooa meistriks kroonitakse need sõitjad, kes koguvad hooaja jooksul suurima arvu punkte, hoolimata osaletud etappide arvust.

Külgkorvide MM-kalender

21.-22. august Jinin, Tšehhi

18.-19. september Oss, Holland

25.-26. september Lange, Eesti

9.-10. oktoober Kramolin, Tšehhi

Quadide EM-kalender

21.-22. august Jinin, Tšehhi

18.-19. september Oss, Holland

4.-5. september Mladina, Horvaatia

9.-10. oktoober Kramolin, Tšehhi