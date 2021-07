Tallinnas algas rahvusvaheline piljarditurniir

Paraku tühistasid viimasel hetkel oma osaluse ligikaudu 30 piljardisportlast – põhjuseks segadus erinevate reisimiseks vajalike dokumentidega ning üleüldine hirm reisimise ees. Sellest hoolimata on tegemist selle aasta Skandinaavia suurima ja Euroopa ühe suurima piljarditurniiriga, kuna sarnaselt eelmisele aastale on enamus rahvusvahelised Euroopas toimuvad turniirid ära jäetud.

"Turniiri toimumine viirusest räsitud ajal on just sportlastele äärmiselt vajalik kuna ilma võistlemata langeb paratamatult ka motivatsioon treenida. Mitmed mängijad on tulnud personaalselt ja tänanud selle eest, et ka praeguses keerulises olukorras on keegi kellel jõudu ja tahtmist sellist suurvõistlust korraldada. See tagasiside annab jõudu ja ütleb, et teeme õiget asja", ütles peale võistluste avapäeva turniiri peakorraldaja Kristjan Kuusik.

Lisaks mitmetele Euroopa tippmängijatele osaleb turniiril ka kogu Eesti piljardispordi paremik – paarismängu MM-ilt pronksi võitnud Denis Grabele ja Mark Mägile ning samuti ka Mihkel Rehepapp ja Karl Gnadeberg.

Esimese päeva õhtuks on lisaks Grabele ja Mägile taganud endale koha play-off`i ehk 32 parema hulka Mihkel Rehepapp, Karl Gnadeberg, Revo Maimre, Joonas Saska, Stanislav Saiov, Rainer Laar ja Rafig Adigazalov. Miinusringi kvalifikatsioonist on 32 parema hulka võimalik jõuda veel ligi kümnel Eesti sportlasel.

Turniiri teise päeva (reede) õhtuks selgub turniiri kaheksa parimat sportlast.

Turniir lõppeb laupäeval kui peetakse veerand- ning poolfinaalid ja finaalkohtumine.