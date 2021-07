Päev varem loobumisest teatanud Guinea siiski osaleb olümpial

Kolmapäeval teatas riigi spordiminister Bantama Sow kirjas kohalikule olümpiakomiteele, et Guinea ei sõida Tokyo olümpiamängudele kaitsmaks koroonaviiruse pandeemia tingimustes oma sportlaste tervist.

Antud käik üllatas rahvusvahelist olümpiakomiteed, kes saatis omakorda kirja Guinea olümpiakoondisele, kus korrati üle kõik meetmed, mis sportlaste kaitsmiseks Tokyos on rakendatud.

See veenis Guinea võime oma algset otsust muutma ja neljapäeval teatas valitsus, et pärast tervishoiuasutuste toetust on nad siiski valmis olümpial osalema.

Riik on Tokyos esindatud viie sportlasega: 100 meetri jooksja Aissata Deen Conte, judoka Mamadou Samba Bah, maadleja Fatoumata Yarie Camara ning ujujad Mamadou Tahirou Bah ja Fatoumata Lamarana Toure.

Guinea debüteeris olümpiamängudel 1968. aastal Mexico Citys ning alates 1980. aasta mängudest Moskvas on osa võetud kõikidest suveolümpiamängudest. Medalit pole õnnestunud aga võita.