Kaidi Kivioja: kui ujumises oma ära teen, olen võimeline üllatama

Viis aastat tagasi pääses Kaidi Kivioja Rio olümpiamängudele viimasel hetkel ja lõpetas siis triatlonivõistluse 44. kohaga. Tokyo olümpiaks on ta enese sõnul parmini valmis. Seekord teadis ta juba kaks aastat varem, et kui kõik sujub plaanipäraselt, saab ta olümpiale. Seega on ta saanud olümpiaks eesmärgipäraselt pikalt valmistuda.

"Treenisin terve talve Portugalis väga heades tingimustes. Sain treeningplaani 100% täita. Spetsiaalselt olen valmistunud rattatreeningutega siseruumis, kus on temperatuur 35-38 kraadi ja kuni 80-protsendine õhuniiskus. Sellised treeningud on mind hästi ette valmistanud," rääkis Kivioja.

Suuri lubadusi tulemuse osas ei taha ta enne starti siiski anda. "Triatlonis ei saa öelda, et mu eesmärk on jõuda poolfinaali või finaali või teha isiklik rekord, et tulemus ei sõltu ainult minust endast, vaid sellest, milliseks võistlus rajal kujuneb," ütles Kivioja.

Hoolimata sellest on Kivioja enda sõnul teinud võrreldes eelmise olümpiaga suure sammu edasi igal triatloni alal. "Selle aja jooksul olen ma väga kõvasti füüsiliselt arenenud igal alal – ujumine, jalgrattasõit ja jooksmine - aga ka vaimselt," lausus ta.

"Peamine eesmärk on teha ujumises hea sooritus, mis annaks mulle võimaluse olla võistluses sees. Kui ujumises oma ära teen, olen arvatavasti võimeline üllatama. Ratta ja jooksuvorm on väga head."

"Ujumine on kontaktsport. Esimese poi juures toimub tavaliselt kõige suurem võitlus," selgitas Kivioja võistluse suurimat väljakutset. "See on tavaliselt 350 meetri kaugusel stardist ja sinna tuleb ujuda maksimaalse kiirusega ja seal ellu jääda. Edasi tuleb juba grupis püsida."

Naiste triatlon algab 27. juulil Eesti aja järgi kell 00.30.