Viimsis kroonitakse laupäeval tänavused rannakäsipalli meistrid

"Meie jaoks küllaltki ajalooline laupäev, sest HC Viimsi pole varem Eesti meistrivõistluste etappi korraldanud. Kunagi toimusid küll võistlused Pirital, aga nüüd koguneb käsipallirahvas Haabneeme randa," sõnas peakorraldaja HC Viimsi esindaja ja Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige Vahur Vetevool.

"Ühest küljest tahtsime tuua rannakäsipalli ka siia põhja poole, sest viimastel aastatel on kõik etapid toimunud Põlvas, Viljandis või Alatskivil. Aga soovisime ka oma klubi lastele anda võimaluse lihtsamini sellisel suurel turniiril osaleda," põhjendas Vetevool meistrivõistluste otsustava etapi korraldamist.

Kahe etapi järel on väga põnev võitlus kullale meeste seas, sest nii Põlva Serviti kui ka Viljandi HC võidutsesid kodusel liival ning tiitlikaitsja Serviti jäi Viljandi järve ääres koguni kolmandaks. Nii juhibki otsustava etapi eel Viljandi HC, kelle ridu eelmisel laupäeval tugevdas ka 1. VfL Potsdami profipallur ja Eesti koondislane Karl Roosna.

Neidude arvestuses valitseb HC Pärnu/Padise, kes juhib täiseduga nii 2004. kui ka 2008. aastal sündinute klassis. Kahe etapivõiduga on kullale lähedal ka noormeeste kolme vanuseklassi liidrid: Põlva Spordikool (2004 ja 2008) ja Valga Käval (2010).

2006. aastal sündinud poiste seas juhib avaetapi võitnud HC Pärnu/Paikuse, kuid kuklasse hingavad HC Kehra ja teisel etapil triumfeerinud Põlva Spordikool. Täisedugi ei tähenda loomulikult veel kindlat kullavõitu, sest rannakäsipall pakub alati üllatusi.

"Viimsisse tuleb üle 40 võistkonna ja korraldamine on suur ettevõtmine, aga meil on head partnerid ja kogenud inimesed. Ülimalt tore, et ka Viimsi vald pani õla alla ning hea koostöö kohaliku omavalitsusega on väga tähtis. Loodetavasti saab Eesti meistrivõistluste korraldamine Viimsis traditsiooniks," lausus Eesti ekskoondislane Vetevool.