Annuk: isiklikus plaanis saab see hooaeg olema uute kogemuste hooaeg

Jaak Karp avas treeneri vangerduste tagamaid nii: "Toomas oli valmis abis jätkama juhul kui peatreeneriks saab väga suure kogemuste pagasiga juhendaja ja pole mingit kahtlust, et Lluisel on see pagas olemas. Kindlasti vajab väljastpoolt tulija kedagi, kes on Eesti korvpalli köögipoolega tuttav ja seda on Toomas läbi ja lõhki. Ma usun, et see saab olema tema jaoks väga huvitav hooaeg."



Toomas Annuk: "Peale keeruliselt kulgenud ning väsitavat hooaega keerlesid peas erinevad mõtted kuidas oma korvpallialaste tegemistega edasi minna, aga peale tavapärasest pikemat puhkust, kui oli aega mõtteid koguda, otsustasime klubiga üheskoos edasi minna teistlaadi lähenemisega. Isiklikus plaanis saab see hooaeg olema uute kogemuste hooaeg. Esmalt töö koos Lluisiga ning samal ajal kasutan ka võimalusi enesetäiendamiseks raja taga. Olen kindel, et selline rutiinimuutus on pikaajalises strateegias kasulik nii mulle kui Rapla Korvpallikoolile."



Annuk juhtis Rapla meeskonna möödunud hooajal Paf korvpalli meistriliigas pronksile, Paf Eesti-Läti korvpalliliigas jõuti finaalturniirile, kus saavutati neljas koht.