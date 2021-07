Stefan Arand tõusis Soomes RaceWKND sarja liidriks

Soomes Kuopios sõideti RaceWKND võistlussarja kolmas etapp klassile Formula 4. Soomlased on juba mitmeid aastaid valitsenud paadiklassi F-4 nii maailma- kui Euroopa meistrivõistlustel. Möödunud hooajal tõid soomlased MM-ilt koju kolmikvõidu. Stefan Arand on RaceWKND sarja kaasa sõitmas juba neljandat hooaega ja soomlaste kõrge tase ongi olnud üks põhimotivaatoritest sarjas osalemiseks.

RaceWKND sarja esimesel etapil Lohjas tuli Arand kolmandaks ja teiselt etapilt tuli etapivõit. Arand on RaceWKND sarjas juba ajalugu teinud, olles esimese välismaalane, kes soomlaste õuelt etapivõidu koju on viinud.

Kuopio etapil käis alates ajasõidust kõva lahing Arandi ja valitseva maailmameistri Alexander Lindholmi vahel.

Arandil oli Kuopio etapile kasutusele võetud tuliuus paat, mida varem võistlusolukorras katsetatud ei olnud. Lindholm võitis ajasõidu olematu 0,016 sekundilise vahega Arandi ees ja kolmas oli Tino Lehto. Sarja hetkeliider Sami Reinikainen oli ajasõidus neljas.

Esimeses sõidus sai Arand ülihea stardi ja jõudis esimesse pöördepoisse esimesena, aga vastavalt reeglitele tuleb eespool startijale jätta pöördeks ruumi ja nii saigi peale pööret Lindholm tema kõrvale ja järgmises pöördes läks juba ette. Terve sõidu oli Arand tal kannul ja ootas oma võimalust, kuid Lindholm ei eksinud ja võttis esimesest sõidus võidu. Arand oli teine ja Reinikainen kolmas.

Ka teises sõidus sai Arand väga hea stardi ja asus sõitu Lindholmi ees juhtima. Neljandal ringil hakkas Arandi paadi hoog langema ja selle põhjustajaks oli ühe võistlusvindi laba purunemine vastu vees ujunud tundmatut sodi. Lindholmil tekkis võimalus ja ta pääses mööda ning võitis sõidu. Arand, hoolimata kõvasti langenud kiirusest, hoidis oma teist kohta kuni sõidu lõpuni ja ei lasknud kolmandana lõpetanud Reinikaist mööda.

Kolmandas sõidus, kus parim võistlusvint oli kasutuskõlbmatu ja sõita tuli asendusega, püüdis Arand hoida positsiooni, et lõpetada etapp teisel kohal. See ka õnnestus, kolmanda sõidu võit läks Lindholmile, Arand oli teine ja Tino Lehto kolmas. Kuna neljast sõidust läheb arvesse ainult kolm, siis Lindholm oli omale maksimumpunktidega etapivõidu kindlustanud ja starti enam ei tulnud. Arand startis esimeselt positsioonilt ja võttis neljandast sõidust võidu. Teine oli Tino Lehto ja kolmas Jarno Vilmunen. Etapivõit kuulus Alexander Lindholmile, teiseks sõitis ennast Stefan Arand ja kolmandaks tuli Tino Lehto.

RaceWKND meistrivõistluste kolme etapi kokkuvõttes kirjutas Stefan Arand ennast Soome võidusõidu ajalukku, olles esimene välismaine piloot, kes asus Formula-4 sarja juhtima.

"Mul on hea meel, et uus paat töötas korralikult ja hoolimata parima võistlusvindi purunemisest, suutsime hoida oma teist kohta lõpuni ning kokkuvõttes minna F-4 sarja juhtima. Kahe nädala pärast on RaceWKND sarja neljas etapp Kotkas ja sealt edasi on juba Rootsis toimuvad maailmameistrivõistlused," võttis Arand oma võistluse kokku.