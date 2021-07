Uus-Meremaa jalgpallurid otsustasid olümpial kohtumiste eel põlvitada

Uus-Meremaa naiste jalgpallikoondis teatas, et otsustas kolmapäeval Tokyo staadionil peetavatel olümpiamängude jalgpallikohtumistel solidaarsusest põlvitada. Põlvitamisega juhitakse tähelepanu rasside ebavõrdsele kohtlemisele spordis.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) leevendas reeglit 50, mis varem keelas sportlastele igasugused meeleavaldused, kuid lubab neil nüüd võistluspaigas teha žeste, kui nad sellega kaasvõistlejaid austavad ja konkurente ei häiri.

"Meil on hea meel, et ROK lubab sportlastel olümpiamängudel oma häält kasutada ja oleme uhked meie sportlaste üle, kes on võtnud globaalse seisukoha suurema rassilise võrdõiguslikkuse eest," ütles Uus-Meremaalt pärit, ent Tokyos tegutsev peakokk Rob Waddell.

Suurbritannia naiste jalgpallitreener Hege Riise ütles eelmisel nädalal, et ka tema mängijad laskuvad Tokyo olümpiamängude matšide eel põlvili, et tõsta teadlikkust rassismi ja igasuguse diskrimineerimise kohta.

Uus-Meremaa kohtub kolmapäeval esimeses mängus Austraaliaga.