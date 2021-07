Copa Libertadoresilt välja langenud Boca Juniors korraldas mitu kähmlust

Konfliktne mäng toimus jalgpalliklubide Boca Juniors ja Atletico Mineiro vahel ning mõlemat meeskonda ootavad ebasportliku käitumise eest ka sanktsioonid.

0:0 viigil lõppenud mängus lõi Boca küll teisel poolajal värava, kuid peakohtunik otsustas peale olukorra üle vaatamist värava tühistada. Edasipääseja selgitas penaltiseeria, mille võitis 3:1 Atletico Mineiro.

Boca meeskond ei suutnud peale tühistatud väravat rahu säilitada ning ametnike ja meeskonnaliikmete vahel läks rüseluseks, millesse sekkus ka Atletico abitreener. Mõlema meeskonna abitreenerid kõrvaldati kohtumiselt.

Kohtumise järel üritasid Boca mängijad sisse murda kodumeeskonna riietusruumi, kus otsisid vägivaldsete mängijate eest varju mängu vilistanud kohtunikud.

