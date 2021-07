Rakvere Tarvas toob peagi testimisele esimesed välismängijad

Esimeste välismängijatena jõuavad tiimi juurde Toms Kedis ja Raivis Šcerbinskis. Müürsepa sõnul on taustauuringud mõlema kohta tehtud ja ta avaldas lootust, et Lätist pärit pallurid sobituvad meeskonda, kirjutas Rakvere Tarvas oma Facebooki-lehel.

"Tegemist on noorte meestega, kes käinud USA-s ülikoolis," tähendas peatreener 22-aastasest ja 180 cm pikast Kedisest ning 23-aastasest ja 203 cm pikast Šcerbinskisest rääkides. "Üks (Kedis) on tagamees, kes juttude järgi peaks olema vastasvõistkonna hirm ehk kõva survestaja kaitses. Teine (Šcerbinskis) on hea viskekäega ja vähe pikemat kasvu. Eks kohapeal on juba näha, vaatame neid augusti esimesel nädalal."

Martin Müürsepp lisas, et põhjus, miks Tarvas suunab tugevduste leidmiseks pilgu piiri taha, peitub sobivate eestlastest mängijate nappuses.

Nimetatud pallurite kõrval on piiri tagant välja vaadatud paar tsentri kandidaati, kellega läbirääkimised hetkel käivad. "On Serbia ja Ameerika variant," tähendas Müürsepp. "Eesmärk on saada selline vähe domineerivam pikk, kes mängiks hästi pick`n`roll-i ja käiks kõvasti lauas."