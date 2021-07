Jalgpalli esiliigas hoiab jätkuvalt liidrikohta Maardu

Esmaspäeval ja möödunud nädala lõpus peeti jalgpalli esiliigas 12. vooru kohtumisi ning võidu said kirja Maardu Linnameeskond, Tartu JK Tammeka U-21 ja Paide Linnameeskond U-21.

Laupäeval toimus kolm mängu. Tabelis esikohta hoidev Maardu võõrustas Nõmme Unitedit ja teenis veenva 5:1 võidu, kirjutab jalgpalliliidu koduleht.

Mängu avavärava lõi Nõmme meeskond, kui 18. minutil tegi skoori Robi Saarma. Avapoolaja lõpuks oli siiski peal juba Maardu, kui Vitali Gussevi, Vadim Mihhailovi ja Ilja Zelentsovi väravad tõid tabloole nende 3:1 edu. Teisel poolajal sai ühe tabamuse veel kirja Gussev ning lõppseisu vormistas 66. minutil Roman Sobtšenko. Maardu sel hooajal kaotust kirja pole saanud, kui 12 mänguga on kogunenud kümme võitu ja kaks viiki. Hetkel edestatakse ühe mängu vähem pidanud Kalevit nelja punktiga. Nõmme United on viiendal positsioonil kogunud 15 punkti.

Lilleküla harjutusväljakul toimunud Tallinna miniderbis tegid 1:1 viigi FC Flora U-21 ja FCI Levadia U-21. Georg Ander Sild viis Flora koduväljakul 24. minutil juhtima. Levadial oli hea võimalus kuus minutit hiljem viigistada, kuid Nikita Dronov eksis penaltipunktilt. Dronovi tabamus 63. minutil oli siiski väravaks, mis tõi tabloole hilisema lõppseisu. Levadial on seni kirjas 17 punkti, mis annab neljanda koha, Flora paikneb 13 punktiga kuuendal tabelireal.

Tammeka U-21 näitas koduväljakul võimu linnarivaali JK Welco vastu, kui vastased alistati 6:0. Esimesel poolajal said jala valgeks Egert Naruson, Carl Robert Mägimets ja Henri Käblik. Teisel kolmveerandtunnil tegid skoori Giacomo Uggeri, Naruson ja Mattias Erik Tiik. Tammeka hoiab 11 punktiga kaheksandat positsiooni, Welcol on kirjas kolm punkti, millega ollakse viimasel ehk kümnendal kohal.

Esmaspäeval olid võistlustules FC Elva ja Paide Linnameeskond U-21 ning võõrsil sai minimaalse 1:0 võidu kirja Paide meeskond. Kohtumise ainsa värava lõi seitsmendal minutil Jaagup Luts. Linnameeskond paikneb 22 punktiga kolmandal kohal, Elva on üheksa punktiga üheksandal tabelireal.

Samal päeval toimuma pidanud Pärnu Jalgpalliklubi – JK Tallinna Kalev vaheline kohtumine lükkus seoses Pärnu meeskonna koroonajuhtumiga edasi. Mängu uus toimumisaeg selgub esimesel võimalusel.