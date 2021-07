Shaunae Miller-Uibo tahab seitsmevõistlust proovida

Bahama jooksutäht Shaunae Miller-Uibo on abikaasalt Maicelilt inspiratsiooni ammutanud ning soovib end proovile panna mitmevõistluses.

"Minus on jõudu võistelda veel ühel olümpial," rääkis Rio OM-il 400 meetri jooksus kulla võitnud Miller-Uibo BBC taskuhäälingule "On The Podium".

"Tõttan sündmustest ette, sest ma pole veel oma treeneriga jutuajamisi lõpetanud. Aga järgmisel sisehooajal tahaksin teha viievõistlust ja seejärel äkki proovida seitsmevõistlust. Ma ei ole odaviskes väga hea, seega peaksin selle kallal palju tööd tegema," sõnas Miller-Uibo, kelle sõnul huvitab teda ka 400 meetri tõkkejooks.

Rio avatseremoonial Bahama lippu kandnud Miller-Uibo keskendub Tokyos 200 meetri jooksule.

Viimasel kergejõustiku suurvõistlusel, tunamullusel Doha MM-il, said Uibod koos rõõmustada: kõigepealt teenis Shaunae Miller-Uibo 400 meetri jooksus teise koha ning Maicel Uibo kolmveerand tundi hiljem kümnevõistluses samuti hõbemedali.