Eesti käsipalliklubid said teada esimesed vastased eurosarjas

Viljandi HC esimene vastane on Bosnia ja Hertsegoviina klubi Doboj MRK Sloga ning HC Tallinnal Vilniuse VHC Šviesa. Põlva Serviti jääb vastast ootama Leedu ja Serbia klubi avaringi vastasseisust, teatas Eesti käsipalliliit.

Euroopa tugevuselt kolmandasse klubisarja registreerus 74 meeskonda, kellest viis said otsepääsme kolmandasse ringi. Mullune veerandfinalist Põlva Serviti oli asetatud tiimina teises ringis ning viimasena pääses koefitsiendi alusel avaringist ka HC Tallinn. Kuueaastase vaheaja järel Euroopasse naasev Viljandi HC alustab koos 29 konkurendiga esimesest ringist.

Viljandi HC - Doboj MRK Sloga (Bosnia ja Hertsegoviina)

Loosiratas tõi Viljandi vastaseks mulluse Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistluste pronksi Doboj MRK Sloga ning selle paari võitja läheb teises ringis kokku Itaalia meistermeeskonna ASD Pallamano Conversanoga. Loosi tulemusena mängib Viljandi bosnialaste vastu avamängu kodus, edasipääsu korral on Itaalia klubiga esimene vastasseis võõrsil.

"Hoidsin pöialt, et mitte Kaunase Granitast saada, sest viimaste pallideni oli see võimalus õhus. Bosnialastest oli kindlasti ka tugevamaid vastaseid, ses suhtes võib rahul olla. Usun, et Sloga on mängitav vastane meie jaoks, viimastel aastatel on nii meie klubid kui ka koondis Bosnia meeskondadega hästi mänginud," tegi Viljandi peatreener Marko Koks analüüsi.

"Vähemalt avamängu peame Viljandis ja on suur rõõm kodupublikule Euroopa tasemel käsipalli näidata. Kui vastane soovib ka teise kohtumise meie juures pidada, selle vastu meil midagi pole. Edasipääsu püüdmine on meie meeskonnale heaks motivaatoriks," arvas Koks.

HC Tallinn - Vilniuse VHC Šviesa

Eesti meistrivõistluste hõbe HC Tallinn sai teises ringis vastaseks vana tuttava Balti liiga päevilt – valitseva Leedu meistri Vilniuse VHC Šviesa. "Natuke kahju, et leedukad vastu tulevad, mõni eksootilisem vastane olnuks põnevam. Aga samas on hea lühike reis avamängule Vilniuses," arutles Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Šviesa on viimastel aastatel sümpaatset käsipalli näidanud ja kindlasti väga tugev. Üle-eelmise hooaja Balti liigas mängisime nendega võõrsil viiki ja kodus jäime alla. Aga ei saa öelda, et Leedu meister jõukohane vastane poleks. Kindlasti lähme võidu peale välja ja soovime kolmandasse ringi edeneda," kinnitas pealinlaste juhendaja.

Põlva Serviti

Põlva Serviti peab täpse vastase teada saamisega ootama septembri keskpaigani, sest Eesti meistri teise ringi konkurent selgub avaringi paarist, kus kohtuvad Kaunase Granitas-Karys Leedust ja Serbia klubi Niši RK Železničar. Loosi tahtel on teada, et Serviti mängib avamängu võõrsil ja korduskohtumise kodus.

"Klubide või riikide nimede järgi ei tohi siin hetkel midagi arvata. Meeskondade komplekteerimine ja ettevalmistus alles käib, ent kindlasti on mõlema võimaliku vastase puhul tegu tugeva tiimiga. Septembris oleme targemad, seniks keskendume oma tegevustele," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

EHF European Cupi avaringi mängud toimuvad 11.-12. ja 18.-19. septembril, mil asub võistlustulle Viljandi HC. Põlva Serviti ja HC Tallinn liituvad sarjaga teises ringis, kus mängude toimumisajaks on 16.-17. ja 23.-24. oktoober.