Norra rannakäsipallikoondis sai liiga pikkade lühikeste pükste eest trahvi

Euroopa käsipalliföderatsioon (EHF) teatas esmaspäeval, et on trahvinud Norra koondist Euroopa rannakäsipalli meistrivõistlustel "ebasobivate" lühikeste pükste eest, mis ei ole vastavuses rahvusvahelise föderatsiooni rannakäsipalli mängureeglitega. Koondis sai kokku 1500-eurose trahvi, 150 eurot iga mängija kohta.

Norralannad kandsid kolmanda koha mängus Hispaania vastu lühikesi pükse, mille külje pikkus ületas kümmet sentimeetrit, mis ei ole reeglitepärane. Mängijad kandsid pükse, et protestida bikiinide vastu, mis nende sõnul on alandavad ja ebamugavad.

Norra käsipalliliit teatas, et maksavad mängijatele määratud trahvid ise. "See peaks olema standardiseeritud raamistikus vaba valik," ütles käsipalliliidu president Kare Geir Lio AFP-le. "Kõige olulisem asi on, et sportlasel oleks varustus, milles ta tunneks end mugavalt."

Liit arutas EHF-iga riietuse regulatsioone turniiri eel, kuid neile öeldi siis, et reeglitevastasele riietusele järgneb karistus. Norralaste esitatud muudatusettepanek võetakse arutusele järgnevatel kuudel.

EHF-i pressiesindaja Andrew Barringer ütles, et föderatsioon tegeleb sellega, et teema toodaks rahvuslikes alaliitudes jutuks, kuid märkis, et muutus saab tulla vaid rahvusvahelise käsipalliföderatsiooni tasemel.

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM