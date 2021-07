Eestlased võitsid jetispordi EM-sarjas kaheksa medalit

SKI GP2 klassis oli juba teist aastat kõrget taset näitamas Mattias Reinaas. Euroopa meistritiitli võit tuli maksimum punktidega kõikidest sõitudest. Hõbedale sõitis ennast itaallane Andrea Guidi ja pronks kuulus Goncalo Oliveira Rodriguesele Portugalist. Marlon Tiik tuli sarja kokkuvõttes kõrgele kuuendale kohale ja Henry Kiisa oli kümnes.

SKI GP3 klassis ei olnud sellel aastal Reinaasil õnne, kuigi kiirust jagus, pidi tehnilistel põhjustel tuli katkestada juba esimeses sõidus liidrikohalt ja sellega SKI GP3 võistlus oli tema jaoks lõppenud.

Runabout GP2 klassis tuli Eestisse EM-ilt kaksikvõit. Mattias Siimann näitas head kiirust juba Poola etapil ning võttis sealt etapivõidu. Ungari GP esimeses sõidus lõpetas Siimann alles 10. kohal mis oli varasemat kiirust arvestades üllatav. Teises ja kolmandas sõidus leidis ta jälle kiiruse ning mõlema sõidu võiduga tuli etapilt teine koht aga kokkuvõttes andis see Siimannile Euroopa meistritiitli.

Mattias Siimann. Autor/allikas: Eesti Veemoto Liit

Suureks üllatajaks oli Tapalt pärit võidusõitja Valeri Trujevtsev, kes oli EM-sarjas osalemas esmakordselt. Poola etapi kolmas koht ja Ungari etapi viies koht andsid talle kokkuvõttes ühe punktilise eduga Euroopa meistrivõistluste hõbemedali.

SKI GP1 klassis kordas oma 2018 aasta tulemust Marten Männi, võites Euroopa meistrivõistluste hõbemedali. Kui 2018 aastal toimus EM ühe võistluse põhjal, siis nüüd oli vaja head kiirust näidata kahel etapil. Ungari GP-l vaevasid Männi jetti ajasõidus tehnilised probleemid ja ta oli sunnitud laenama aeglasema klassi jetti, et saada ajasõidust tulemus kirja.

Startideks oli aga juba enda tehnika korras ja tulemused vägevad: esimesest sõidust tuli kolmas koht, teisest teine ja kolmanda sõidu viies koht andsid kokkuvõttes etapilt kolmanda koha aga EM-sarja arvestuses hõbemedali.

SKI Ladies GP1 klassis osaleval Jasmiin Üprausil sellel aastal EM-sarjas medalivõitmiseks piisavat kiirust ei olnud. Esimese etapi sõiduvõit ja etapi kolmas koht andsid lootust aga Ungari GP-l enam sellist kiirust ei olnud. Lisaks veel katkestamine viimasest sõidus ja EM-sarja kokkuvõttes andis see kuuenda koha. Euroopa meistriks tuli Emma-Nellie Ortendahl Rootsist.

Runabout GP4 klass näitas kahe etapi lõikes, et EM-sarjas on stabiilsus ka väga tähtis. Mattias Siimann ja Henri Koppas lõpetasid Poola etapi neljandal ja viiendal kohal ning Ungari etapil oli Siimann neljas ja Koppas kuues, EM-sarja kokkuvõttes aga andis see Siimannile pronksi ja Koppasele kõrge neljanda koha. Euroopa meistriks tuli Marcell Major Ungarist.

Oma tiitlivõistluste debüüdi teinud Peep Uibu ja Ott Karu lõpetasid EM-sarja vastavalt kümnendal ja üheteistkümnendal kohal. Runabout Ladies GP4 klassis osales EM-sarjas lausa viis Eesti naist. Kahe etapi kokkuvõttes oli edukaim Annemarie Randla, kes sõitis välja EM-sarja neljanda koha. Carmen Roosmaa oli viies, Kätriin Nilbe kuues, Mia Carolin Õiemets kaheksas ja Ester Rosin üheksas. EM-tiitli võitis poolatar Anna Jachimek.

Runabout Veteran GP1 klassis oli sarja kaasa sõitmas neli eestlast. Edukaimaks osutus Erki Laiakask, kes võitis EM-sarja kokkuvõttes hõbemedali kaasmaalase Margus Kesküla ees, kes tuli pronksile. Euroopa meistriks tuli Zsolt Cseke Ungarist.

SKI Junior GP3.2 klassis jagati ühe võistluse tulemusena välja nii maailma- kui Euroopa meistritiitel ja juba neljandat aastat järjest võitis selle meie mikromürsk Ander-Hubert Lauri.