Evertoni mängija vahistati lapsevastases seksuaalkuriteos kahtlustatuna

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga klubi Everton teatas esmaspäeval, et ühe klubi mängija osas on algatatud uurimine ning temaga on leping ajutiselt peatatud.

Mängija kuulati üle eelmisel reedel ning ta kodu otsiti läbi selle kuu alguses.

Everton teatas esmaspäeval klubi kodulehel, et on peatanud lepingu ühe esindusmeeskonna mängijaga, kes on politsei uurimise all. "Klubi jätkab võimude päringute toetamist ja ei tee hetkel täiendavat teadaannet," kirjutas klubi.

Uurimist viib läbi Suur-Manchesteri politsei ning mängija on kautsjoniga vabaks lastud.

Evertonil on käsi hooajaeelne treeningperiood, mille käigus mängivad nad Florida karika raames 26. juulil Orlandos Kolumbia klubi Millonairosega. Klubil on 7. augustiks planeeritud sõpruskohtumine Manchester Unitediga, 14. juulil avab Everton kodus enda Premier League'i hooaja, kui kohtub Southhamptoniga.