Nashville'i noormängija astus esimese aktiivse NHL-i mängijana kapist välja

Jäähokiliiga NHL klubi Nashville Predatorsi noormängija Luke Prokop teatas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et on homoseksuaalne. Prokop on teadaolevalt esimene aktiivne homoseksuaalne mängija NHL-i ajaloos.

19-aastase kanadalase valis möödunud aasta NHL-i draft'is Nashville Predators kolmandas raundis. Esmaspäeval teatas noormängija, et on homoseksuaalne.

"Kuigi viimane poolteist aastat on olnud pöörane, on see andnud mulle võimaluse leida tõeline mina. Ma ei karda enam varjata seda, kes ma olen," teatas Prokop sotsiaalmeedias. "Mul on uhke tunne öelda täna kõigile, et olen gei."

Kaitsemängija kirjutas, et unistas NHL-iga liitumisest juba lapsepõlves ning tunneb, et kapist väljatulek aitab tal paremini mängida ning oma unistusi täita. "Loodan, et jagades seda, kes ma olen, saan aidata teistel homoseksuaalsetel inimestel näha, et geid on hokikogukonnas teretulnud, kui me töötame selle nimel, et hoki oleks kõigi jaoks."

Nashville Predatorsi president Sean Henry teatas, et klubi on Prokopi teadaande üle uhke ja et noormängijal on klubi toetus. NHL teatas, et on annetanud 100 000 dollarit LGBTQ+ organisatsioonide hüvanguks.

Prokop ei ole esimene sportlane Ameerika Ühendriikide suuremates spordiliigades, kes sel suvel kapist välja on astunud. 22. juunil teatas Ameerika jalgpalli liiga NFL-i mängija Carl Nassib, et on samuti gei, olles nii esimene homoseksuaalne tegevmängija liiga ajaloos.