David Evans ERR-ile: unustage oma mured hübriidautode osas

Käesoleva hooaja jooksul on meeskondades toimuva arendustöö kohta küll mõningal määral kirjutatud. Aga seda, kui palju uut tüüpi autod sarja muudavad, ei oska praegu liiga täpselt öelda keegi.

Nädalavahetusel Tartus ja selle ümbruses toimunud Rally Estonial oli Vikerraadiol võimalik vestelda kahe rallimaailma tuntuma ajakirjaniku Colin Clarki ja David Evansiga.

"Autoralli MM-sari pidi muudatuse tegema. See on väike samm, aga mõneti võime öelda, et väga kaval samm," ütles Clark. "Oleks vägagi lihtne fännid WRC-sarja juurest eemale peletada, kui viia läbi ekstreemne muudatus ehk minna üle elektriautode peale."

Evans nõustus temaga ja ütles, et WRC sari ei ole põhimõtteliselt veel elektriautodeks valmis. "Ralliautod ei suudaks poolt rallipäeva katseid läbi sõita, sest akud ei kesta nii kaua. See on õige samm soovitud suunas," ütles Evans.

Clark arvab, et vahesammuna rahustavad hübriidautod fännid maha ning on ühtlasi sobivad meeskondadele, andes sarjale võimaluse edasi liikuda. Ta lisas, et elektriautodest on palju räägitud, samuti on juba näha tulemusi - nädalavahetusel võisteldi Saksamaal toimunud rallil kaasa täiselektrilise autoga, mille sõitjaks ja arendajaks on Uus-Meremaa piloot Hayden Paddon.

Evans ütles, et ta oli varasemalt hübriidautode suhtes kahtlev, kuid siis avalikustati videomaterjali testimistelt. "Autod saavad olema uskumatult kiired. Hästi, need on praegustest akude tõttu 100 kilogrammi raskemad, aga kohati saad autost kätte 100 hobujõudu ja 100 kilovatti rohkem," ütles Evans, lisades, et hübriidide jõudlus saab mingil hetkel olema 500 hobujõudu, püstitades sellega autoralli MM-sarja rekordeid võimsuselt ja kiiruselt.

"Aga me ei tea kindlalt, kas elektriautod on WRC-sarja tulevik. Ei pruugi olla. Hübriidautodele üleminek annab meile kohanemisaega. Ja aega, et arutada, mis on üldse autoralli tulevik pikemas plaanis," ütles Clark. "Mul on olnud kahtlusi, kas hübriidautod on õige samm. Aga mida rohkem nende autode kohta kuulen ja neid näen, seda rohkem mõtlen, et see areng ei ole halb."

Evans lisas, et tal õnnestus mõned nädalad tagasi sõita Ford Pumaga, M-Spordi meeskonna autoga järgmiseks hooajaks. "Ausalt, kui kellelgi on järgmise hooaja ja autode osas kahtlusi, siis unustage oma mured. Autod on imelised. Ja need saavad olema aegade kiireimad WRC-autod," ütles ralliajakirjanik.