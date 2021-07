Londoni Arsenal soetas endale talendika Belgia poolkaitsja

21-aastane Lokonga tegi oma debüüdi Anderlechti eest 2017. aastal ja tema läbimurdehooajaks võib pidada 2019-2020 hooaega, kui ta käis klubi eest platsil kõikide sarjade peale 26 kohtumises.

Noormees suutis endale kinnistada koha põhikoosseisus ja eelmisel hooajal tegi ta kaasa juba 37 mängus, lüües ka kolm väravat ja andes kolm väravasöötu.

"Albert on väga intelligentne mängija, kes on näidanud juba küpseid mänge oma arengufaasis. Lokongat on hästi treenitud Vincent Kompany ja tema treeneritetiimi poolt Anderlechtis," ütles Arsenali peatreener Mikel Arteta oma uue hoolealuse kohta.

Lokonga on teinud Belgia U-21 koondise eest kaasa seitsmel korral ja sai Roberto Martinezelt kutse ka Belgia A-koondisesse märtsis, kus pidi mängu siiski pingilt jälgima.

Arsenal lõpetas eelmisel hooajal Inglismaa kõrgliigas kaheksandana, mis tähendab, et uueks hooajaks neil Euroopasse pääseda ei õnnestunud. 2006. aasta Meistrite liiga finalist alustab oma hooaega 13. augustil äsja kõrgliigase tõusnud Brentfordi vastu.