Eesti noored kiiruisutajad: tahame täita maailmakarika normatiivid

Kiiruisutamise mitmevõistluse Eesti meister Kristiine Kalev ning mitmevõistluse hõbe Joonas Valge jõudsid täna Ameerikasse, kus neil algab ettevalmistus uueks hooajaks. Erakordse võimaluse treenida Kanadas endise USA koondislase Mitchell Whitmore'i käe all, said noored sportlased tänu Kalevi tutvustele.

"Minu endine treeningkaaslane Saksamaal ütles, et tema läheb USA-sse treenima. Ütles, et nägi minus potentsiaali ja et mina võiksin ka minna proovima. Kirjutasin treenerile, kas on võimalik tulla ja tänu sellele saingi tutvuste kaudu," ütles Kalev.

Sügishooaeg, mis kulmineerub taliolümpiaga, paneb noori elevust tundma ja endale eesmärke seadma.

"No kindlasti ma tahan ületada täiskasvanute maailmakarika normatiivid, see on kõige peamine. Kui aega jääb üle, või siis kui normatiivid ei õnnestu, siis ma tahaksin tulla Euroopas U-23 maailmakarika etappidele, kuid hooaja tipp võiks kindlasti olla olümpia," rääkis tulevikuplaanidest Valge.

Ka Kalevi eesmärgiks on esindada Eestis täiskasvanute maailmakarika etappidel. "Enda distantsile 1500 meetrile täita olümpianormatiiv ära ja ka esindada Eestit täiskasvanute maailmakarika etappidel."

Kuigi mõlemal uisutajal on kogemusi välislaagritega, hindavad noored Salt Lake Citys treenimist eriti kõrgelt just sealsete jää- ja treeningtingimuste pärast.

"Eks ikka kuna 1500 meetril peab hästi palju kannatama ja seal peab kohe täiega panema ja lõpuni lihtsalt kannatama. Et see valu kindlasti. Kuna mul ongi treeninggrupp olemas seal, et seal treeningrupis kindlasti kui teeme intervalle, saabki väga palju valu ikka tunda," lausus Kalev.

"Minu puhul on kõige rohkem puudust treeningkaaslastest - partnerid, kes aitaksid mind ja keda mina saaksin aidata. Eelmine aasta olin ma grupi kiireim ja keegi ei saanud mind enam kiiremaks aidata. Väga suur miinus on minu puhul veel stardiga, või puudujääk siis. Seda saabki välismaal, eriti USAs treenida, see kohapealne treener on varem olümpial käinud ja tema suudab mind kindlasti õpetada paremini startima," selgitas Valge USA eeliseid.