Eesti sai 3×3 korvpalli EM-finaalturniiriks soodsa alagrupi

Eesti sai alagrupi, kus vastased on samad, kellega 2018. aastal kohtuti Filipiinidel, FIBA 3×3 korvpalli maailmameistrivõistluste B-alagrupis. Toona võitis Eesti Poolat, kuid kaotas Sloveeniale ja jäi vaid "surnud ringiga" maailma kaheksa parima seast eemale.

"Tõenäoliselt tuleb Sloveenia kohale sama tiimiga, kes osales Tokyo OM kvalifikatsioonil ja selle lisakvalifikatsioonil, kus mängivad 29-aastasest Eesti 3×3 koondise kapten Jaan Puidetist kümme aastat vanem Gašper Ovnik ja 12 aastat vanem ehk ka minust vanem Simon Finzgar," ütles Eesti Korvpalliliidu 3×3 valdkonna juht Reigo Kimmel. "Kogu austuse juures Sloveenia korvpalli ja nende legendaarsete 3×3 mängijate osas, olen ma pigem pettunud, kui me nende käest seekord võitu kätte ei saa," lisas Kimmel.

Ka Poola on Eestile tuttav vastane, sest just nende mängu harutas 2018. aasta 3×3 MM-il peatreener Siim Raudla lahti ja sellest tuli ka võit. Samas on tegemist võistkonnaga, kes võitis Tokyo olümpiamängude kvalifikatsioonist pileti OM-ile.

Alagruppide pilti tuleb alati veidi laiemalt vaadata, sest juba ette on teada, et B-alagrupi kaks paremat kohtuvad D-alagrupiga, kus edasipääsejaid on veerandfinaalis ootamas kas Venemaa, Holland või Iisrael. "Usun, et veerandfinaali jõudmise korral on need meile paremad vastased kui Serbia, Leedu, Prantsusmaa, Belgia, Ukraina või Austria, kes mängivad oma mänge ja veerandfinaale teises tabelipooles. Hollandile kinkisime EM kvalifikatsioonil ise mängu ära," ütles Kimmel, kelle sõnul tuleb olla uhke, et oleme juba Euroopa meistrivõistlustel kaheteist parima seas, kuid ka ambitsioonikas, sest vähemalt teoreetiliselt on teekond medaliteni ette joonistatud.

FIBA 3×3 korvpalli Euroopa meistrivõistlused toimuvad 10.-12. septembrini 2021 Pariisis, Eiffeli torni ette rajataval väljakul.