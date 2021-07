Marten Männi saavutas kiire sõiduga Euroopa meistrivõistluste hõbemedali

Marten Männi osales üle mitme aasta taas täismahus Euroopa meistrivõistlustel, 2018. aastal saavutas ta samuti hõbemedali. Tänavu võitles Männi kuni viimase hetkeni ka tiitli nimel. Kuna viimane võistlus sellisel tasemel oli Männil 2020. aasta septembris, siis oli hooaja alguses Poolas sõidetud etapil huvitav näha, milline on kiirus ja kuidas konkurendid liiguvad.

Poola etapp algas sõiduvõiduga, teises ja kolmandas sõidus oli Männi teine, sõidud võitis avasõidus teine olnud Kevin Reiterer. Nii mindi möödunud nädalavahetusel Ungaris sõidetud etapile suurte ootustega, kahjuks aga ei lubanud probleemid seal endast maksimumi anda. Tulemuseks kolmas, teine ja viies koht ning hooaja kokkuvõttes hõbemedal.

Marten Männi: "Tegime taas üle pikema aja kaasa Euroopa meistrivõistluste täishooaja ja tasuks hõbemedal. Tulemus on kindlasti hea aga kindlasti sajaprotsendilist rahulolu ei paku. Esimesel etapil, Poolas nägime kohe, et meie kiirus on väga hea. Julgeks isegi öelda, et Poolas olime kõige kiiremad, kahjuks paar ebaõnnestumist ei lubanud Kevini vastu rohkemat, kui ühte sõiduvõitu."

"Ungarisse tulime punktiarvestuses kolm punkti tagapool ja suurte ootustega, kuid kahjuks algas nädalavahetus probleemidega, mille tõttu ei saanud ajasõidust osa võtta. Viimaselt kohalt startides suutsin küll esimese sõidu Danieli (Daniel Svea Andersen) ja Kevini taga lõpetada, kuid teise sõidu teine koht Kevini taga kustutas suures plaanis tiitlilootused. Viimase sõidu stardis läksin riskima, kuna kaotada enam palju polnud, kuid kahjuks ei tasunud risk ära ja lõpetasin sõidu viiendal kohal. See oli ka selle EMi ainuke sõit kuuest, mille lõpetasin väljaspool poodiumikohti, mis on kindlasti väga suur positiivne näitaja. Sõitsin mõlemad etapid stabiilselt ja hästi, nüüd tuleb veel veidi mentaalse poole pealt juurde panna ja peaksime olema väga heas kohas," muljetas Männi.

Euroopa meistriks tuli Kevin Reiterer ja pronksmedal kuulub tänavu Nacho Armillas Guardiolale.