Lõuna-Korea president tühistab Tokyo reisi diplomaatiliste suhete tõttu

Mooni büroo sõnul muutus otsus pärast Jaapani saatkonna diplomaadi vastuvõetamatut kommentaari.

"President Moon on otsustanud Jaapanit mitte külastada," ütles Mooni pressisekretär Park Soo-Hyun ja lisas, et pooled on uurinud võimalusi suhete parandamiseks ja koostöö edendamiseks, kuid ei saavutanud kokkulepet.

Suga keeldus Mooni otsust kommenteerimast, kuid kirjeldas Jaapani diplomaadi väljaütlemisi sobimatutena.

Moon saadab enda asemel reedel toimuvale olümpiamängude avatseremooniale Korea delegatsiooni juhina kultuuriministri.

Vahejuhtum kahe riigi vahel suurendas veelgi pingeid. Jaapani ja Lõuna-Korea suhted on mineviku tõttu keerulised, lisaks on raskusi põhjustanud nii ajaloovaidlused kui ka territoriaalsed küsimused. Lootus, et Tokyo mängud võivad pakkuda uue alguse kahepoolsele ja piirkondlikule koostööle, sai järjekordse tagasilöögi.

Jaapani valitsuskabineti peasekretär Katsunobu Kato ütles, et Tokyo suursaadik Soulis, Koichi Aiboshi, hoiatas oma asetäitjat tema kahetsusväärsete sõnavõttude pärast, kuid ei täpsustanud, kas Jaapani diplomaat ametist vabastatakse.