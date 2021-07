Kergejõustiku Euroopa U-23 ja U-20 meistrivõistlused jõudsid lõpule

Uuendati nii isiklikke, riikide kui ka üleeuroopalisi rekordeid ning mitmed kergejõustiku tulevikutähed pakkusid pealtvaatajatele tõelisi elamusi.

Muuhulgas purustati Tallinnas Euroopa meistrivõistluste rekordeid. U-23 EMil suutsid seda Sloveenia kettaheitja Kristjan Ceh (67.48) ja Ukraina kõrgushüppaja Jaroslava Mahutšihh (2.00) ning U-20 võistlustel Soome vasaraheitja Silja Kosonen (71.06) ja Prantsusmaa tõkkesprinter Sasha Zhoya (13.05). Meeldejääv oli ka viimase sooritus poolfinaalis, kui Zhoya läbis 110 meetri pikkuse võistlusmaa ajaga 12.98, mis on U-20 vanuseklassi maailmarekordist sajandiku võrra parem tulemus. Paraku puhus lubatust pisut tugevam taganttuul, sel põhjusel rekordit ei registreeritud.

Eesti sportlased pälvisid võistlustel kaks pronksmedalit - kõrgushüppes Elisabeth Pihela (1.86) ning kolmikhüppes Viktor Morozov (16.14). Ka Morozovi soorituse ajal oli taganttuul tugevam, seetõttu ei lähe tema hüpe edetabelitesse ega rekordina kirja.

"Eesti Kergejõustikuliit koos partneritega sai väljakutsuva ülesande korraldada 2021. aasta suvehooaja Euroopa kaks suurimat kergejõustiku tiitlivõistlust – tänu sadade kaasatud inimeste abile võime projekti lugeda väga õnnestunuks ning oleme uhked kõikide meie kodustaadionil püstitatud rekordite eest. Hindamatu abi Tallinna linna ja Kultuuriministeeriumi poolt andis võimaluse, et Euroopa noored ei jääks sel keerulisel ajal ilma võimalusest konkureerida medalitele ning realiseerida enda sportlikke eesmärke," sõnas Eesti kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamägi.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul pakkusid U-23 ja U-20 Euroopa meistrivõistlused positiivseid emotsioone ja kaasaelamist kõigile spordisõpradele. "Ent kõige suurem rõõm on sportlaste pärast, kes said publiku ergutuse saatel võistelda, sest sellist kogemust on eeskätt just noortel vaja," märkis Belobrovtsev.

"Kindlasti saame ka edaspidi, kui koroonakriis on maailmas vaibunud – siin Tallinnas tipptasemel spordivõistlustele kaasa elada, sest oleme end taas tõestanud usaldusväärse ja kindla partnerina võistluste korraldamisel. Siinkohal suur tänu ja tunnustus Eesti kergejõustikuliidule, kes sai edukalt hakkama kahe suurvõistluse korraldamisega," sõnas Belobrovtsev.

"Lisaks U-20 EM-ile viimasel hetkel ka U-23 EM-i Tallinnas korraldamine oli Eesti kergejõustikuliidule suur proovikivi. Vaatamata ajalisele survele, ekstreemsetele ilmastikuoludele ja koroonast tingitud piirangutele saadi sellega suurepäraselt hakkama. Seda kõik tänu korraldusmeeskonna raskele tööle, tihedale koostööle partneritega ning vabatahtlike südikusele," ütles Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Kahel järjestikusel nädalavahetusel Tallinnas Kadrioru staadionil peetud Euroopa meistrivõistluste raames astus võistlustulle üle 2000 noorsportlase. Suurvõistlustel jagati välja 240 üksikala ja 96 teatejooksu medalit.

U-23 EM-il olid medalimängus liidrid Itaalia (6 kulda, 5 hõbedat ja 2 pronksi), Saksamaa (6 kulda, 4 hõbedat, 2 pronksi), Tšehhi (4 kulda, 1 hõbe), Hispaania (3 kulda, 7 hõbedat, 5 pronks) ja Prantsusmaa (3 kulda, 6 hõbedat, 8 pronksi).

U-20 võistlusel võidutsesid Suurbritannia (6 kulda, 1 hõbe, 5 pronksi), Saksamaa, (4, kulda, 4 hõbedat, 7 pronksi), Iirimaa (4 kulda), Hispaania (3 kulda, 4 hõbedat, 1 pronks), Poola (3 kulda, 3 hõbedat, 2 pronksi), Rootsi (3 kulda, 2 hõbedat), Soome (3 kulda, 1 hõbe, 1 pronks), Prantsusmaa (2 kulda, 4 hõbedat, 6 pronksi), Norra (2 kulda, 1 hõbe, 2 pronksi) ja Türgi (2 kulda, 1 hõbe, 1 pronks).